23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in şehit edilmesi

Metin Yüksel, 17 Temmuz 1958′de Bitlis’e bağlı Kolongo Yaylası’nda dünyaya geldi. Babası önde gelen İslam âlimlerinden Sadreddin Yüksel Hoca, annesi Norşinli Şeyh Masum Efendi’nin kızıdır. Metin Yüksel, dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’un Fatih semtine yerleşti. Kur’an-ı Kerim ve temel İslâmi bilgilerle alakalı dersleri babasından alan Metin Yüksel, Hüsam bey Mahallesi’ndeki Akşemseddin İlkokulu’nda ilköğrenimini tamamladı. Daha sonra Sinan ağa Mahallesi’ndeki Gelenbevi Ortaokulu’na kaydolur ancak 2. sınıfa geldiğinde ortaokula devam etmek istemedi ve okulunu bıraktı.







Okulunu bıraktıktan sonra Metin Yüksel İslâmi camiada aktif olan teşkilatların çalışmalarına katılmaya başladı. 18 yaşında Akıncıların Fatih temsilciliğini kurdu. Kısa zamanda İstanbul’da adlarını duyurmaya başladılar. Haksızlıkları haykırmak için mitingler yaparken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de yardımda bulundular.

İslâmî görüşleri ve karşı görüşlü kişi ve örgütlerle mücadeleleri meşhur olan Yüksel, 12 Eylül Darbesi öncesi dönemin sağ-sol çatışmalarında Millî Selametçi kanadın gençlik lideri haline geldi.







26 Ekim 1977 tarihinde üç arkadaşı ile birlikte sekiz sol görüşlü kişinin saldırısına uğrayan Yüksel, ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere üç kurşun yarası almasına rağmen çatışmadan sağ kurtuldu.







Sonrasında 23 Şubat 1979 tarihinde, Fatih Camii’nin avlusunda, öncesinde kendisini tehdit etmiş olan ve kavgalı olduğu bir grup ülkücü tarafından kısa süreli bir sözlü tartışmanın ardından vurularak şehid edildi. Söz konusu ülkücü grup içerisinde, sonradan MHP İstanbul milletvekili olacak olan İhsan Barutçu da vardı.







Fatih Camii avlusunda Yüksel’in öldüğü yerdeki taş kırmızıya boyanmış ve 2018 yılında yapılan tadilat sırasında kaldırılıncaya kadar otuz dokuz yıl boyunca anısına sergilenmiştir.