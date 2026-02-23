  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama! Hamaney’den öldürülme ihtimaline karşı plan: Yardımcılarına yapılacakları söyledi İslam düşmanı, Hitler’in torunları! Alman polisi silahla camiyi bastı Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı ‘Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise’den UNICEF eliyle Türkiye’ye çamur Moskova'dan NATO'ya nükleer rest: Estonya açık hedefimiz olur Okulda öğrenciler "Hu der Allah"! ‘Dikkat’ seküler kesime tansiyon uyarısı Milli yazılımla entegrasyon! TCG Anadolu ve TB3 artık tek yumruk
Tarih 23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in şehit edilmesi
Tarih

23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in şehit edilmesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
23 Şubat 1979: Metin Yüksel'in şehit edilmesi

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Şehid Metin Yüksel’i hayırla yâd ediyoruz.

Metin Yüksel, 17 Temmuz 1958′de Bitlis’e bağlı Kolongo Yaylası’nda dünyaya geldi. Babası önde gelen İslam âlimlerinden Sadreddin Yüksel Hoca, annesi Norşinli Şeyh Masum Efendi’nin kızıdır. Metin Yüksel, dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’un Fatih semtine yerleşti. Kur’an-ı Kerim ve temel İslâmi bilgilerle alakalı dersleri babasından alan Metin Yüksel, Hüsam bey Mahallesi’ndeki Akşemseddin İlkokulu’nda ilköğrenimini tamamladı. Daha sonra Sinan ağa Mahallesi’ndeki Gelenbevi Ortaokulu’na kaydolur ancak 2. sınıfa geldiğinde ortaokula devam etmek istemedi ve okulunu bıraktı.



Okulunu bıraktıktan sonra Metin Yüksel İslâmi camiada aktif olan teşkilatların çalışmalarına katılmaya başladı. 18 yaşında Akıncıların Fatih temsilciliğini kurdu. Kısa zamanda İstanbul’da adlarını duyurmaya başladılar. Haksızlıkları haykırmak için mitingler yaparken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de yardımda bulundular.
İslâmî görüşleri ve karşı görüşlü kişi ve örgütlerle mücadeleleri meşhur olan Yüksel, 12 Eylül Darbesi öncesi dönemin sağ-sol çatışmalarında Millî Selametçi kanadın gençlik lideri haline geldi.



26 Ekim 1977 tarihinde üç arkadaşı ile birlikte sekiz sol görüşlü kişinin saldırısına uğrayan Yüksel, ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere üç kurşun yarası almasına rağmen çatışmadan sağ kurtuldu.



Sonrasında 23 Şubat 1979 tarihinde, Fatih Camii’nin avlusunda, öncesinde kendisini tehdit etmiş olan ve kavgalı olduğu bir grup ülkücü tarafından kısa süreli bir sözlü tartışmanın ardından vurularak şehid edildi. Söz konusu ülkücü grup içerisinde, sonradan MHP İstanbul milletvekili olacak olan İhsan Barutçu da vardı.



Fatih Camii avlusunda Yüksel’in öldüğü yerdeki taş kırmızıya boyanmış ve 2018 yılında yapılan tadilat sırasında kaldırılıncaya kadar otuz dokuz yıl boyunca anısına sergilenmiştir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!
Dünya

İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!

Savunma sanayiinde havada dengeleri tümden değiştiren Türkiye’nin hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayisi yakından takip eden başta Yunanistan..
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhu..
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23