SON DAKİKA
Gündem Okulda öğrenciler "Hu der Allah"! ‘Dikkat’ seküler kesime tansiyon uyarısı
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Celal Karatüre’nin Kabe’de hacılarla birlikte seslendirdiği ve kısa sürede gönüllere taht kuran "Kabe'de hacılar Hu der Allah" ilahisi, sosyal medyanın ardından şimdi de okulların bahçelerini şenlendiriyor. Maneviyattan kopuk, İslam karşıtlığıyla bilinen seküler kesimlerin uykusunu kaçıran bu görüntüler, özgürleşen Türkiye’nin en somut göstergesi oldu. "Okulda öğrenciler Hu der Allah"

Yasakçı zihniyetin "Laikatak" nöbeti

Eskiden başörtülü öğrencilerin kapı önlerinde ikna odalarına alındığı, inancını yaşamak isteyenlerin hor görüldüğü Türkiye geride kaldı. Ancak Özlem Gürses başta olmak üzere, milletin değerlerine her fırsatta saldıran malum çevreler, çocukların ağzındaki ilahi seslerinden rahatsızlık duymaya başladı. Onlar saldırdıkça, milletin evlatları tek bir ağızdan "Hu der Allah" diyerek bu hazımsızlığa en güzel cevabı veriyor.

Özgür Türkiye’nin ayak sesleri

Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetişmesinden korkan kesimler için bu görüntüler bir "kabus" niteliğinde olsa da, dindar neslin ayak sesleri her geçen gün daha gür çıkıyor. ABD ve batı hayranı zihniyetin dayattığı prangaları kıran Türkiye, artık çocuklarının okul bahçesinde kendi medeniyetine ait ilahileri rahatça söyleyebildiği bir özgürlük iklimini yaşıyor.

Seküler kesime "Tansiyon" uyarısı!

Halkın değerlerinden kopuk yaşayan ve her dindar hareketi "rejim tehlikesi" olarak gören kesimlere bir uyarımız var: Bu videoyu izlerken tansiyonunuza dikkat edin! Zira okul bahçelerinde yankılanan bu zikir sesleri, İslam karşıtlığıyla beslenenlerin "laikatak" geçirmesine neden olabilir.

Gönüllere taht kurdu: Celal Karatüre ve Aydınlık şiiri sosyal medyayı sallıyor
1
