Devreye alın bu görüşleri: Sahurda ne yenmez? En çok susatan besinler nelerdir?

Bu yüzden; açma, poğaça, kek, börek gibi tüm hamur işleri, kızartmalar, yağlı yiyecekler, acılı, tuzlu baharatı yüksek yiyecekler ve sucuk, salam, pastırma ve sosis gibi şarküteri ürünleri, ayrıca, çay, kahve ve gazlı içecekler oruç süresi boyunca açlığınızı ve su ihtiyacınızı artıracağı için tüketilmemesi tavsiye edilir.