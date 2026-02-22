Devreye alın bu görüşleri: Sahurda ne yenmez? En çok susatan besinler nelerdir?
Ramazan'ın en önemli saatlerinden biri olan sahur saatinde dikkat edilmesi gereken besin kaynaklarını önceliğimiz yapmalıyız.
Sahur yemeği, oruca hazırlık amacıyla imsak vaktinden önce yenen yemektir. Ramazan boyunca uzun oruç sürelerine dayanabilmek için sahurda yenen yiyeceklerin önemi fazladır.
Sahurda lif bakımından yüksek, kan şekerini dengeleyen ve glisemik endeksi düşük besinlerin tercih edilmesi daha doğrudur.
Bu yüzden; açma, poğaça, kek, börek gibi tüm hamur işleri, kızartmalar, yağlı yiyecekler, acılı, tuzlu baharatı yüksek yiyecekler ve sucuk, salam, pastırma ve sosis gibi şarküteri ürünleri, ayrıca, çay, kahve ve gazlı içecekler oruç süresi boyunca açlığınızı ve su ihtiyacınızı artıracağı için tüketilmemesi tavsiye edilir.
Yemekten sonra ne kadar süre tok hissettiğiniz açısından, tokluk büyük bir rol oynar. Oruç tutanların mutlaka sahura kalkması ve sahurda protein içeriği yüksek, uzun süre tok tutacak, ekstra susuzluğa neden olmayacak yiyeceklerle mideyi yormayan doyurucu bir öğünü tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Bu yüzden, sahurda yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden, aşırı şekerli ve baharatlı besinlerden uzak durmak gerekir.
İşte sahurda uzak durulması gereken besinler: Tuzlu yiyecekler. Salam, sucuk, pastırma, sosis, zeytin (özellikle tuzu fazla olanlar). Şekerli gıdalar.
Reçel, bal, kek, kurabiye, tatlı, çikolata, baklava, künefe (kan şekerini hızla yükseltip düşürerek, acıkmanıza sebep olur). Hamur işleri. Börek, poğaça, açma, pide (hızlı acıktırır, susatır). Kızartmalar.
Patates, biber, patlıcan kızartması gibi aşırı yağlı yiyecekler.
Çay ve kahve. Bu içecekler idrar söktürücü etkileri nedeniyle gün içerisinde susuzluğa neden olur. Bu yüzden sahurda dikkatli tüketilmesi ya da hiç tüketilmemesi gerekir.
