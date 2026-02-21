ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası
Amerika Birleşik Devletleri'nin 2012 yılında kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendirdiği iddia edildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi Kongre’ye gönderdiği mesajda, “Suriye’deki büyükelçilik faaliyetlerini aşamalı olarak yeniden başlatma niyetindeyiz.” ifadesine yer verdi.
2012 yılında güvenlik gerekçesiyle kapatılan ABD’nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Sürece ilişkin resmi takvime dair ayrıntı paylaşılmazken, diplomatik temasların devam ettiği ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı (AA), başkent Şam’ın Ebu Rummane Mahallesi’nde bulunan ABD Büyükelçiliği yerleşkesini görüntüledi.