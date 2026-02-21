  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu! Türkiye bir dönem bunlarla terörle mücadele ediyordu! Türker Ertürk’ün rezil kepaze olduğu anlar Vay 28 Şubat artığı vay! “Öğretmen” kılıklı inanç düşmanından Ramazan ayında velilere hadsiz mesaj Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi Batı'da Ramazan coşkusu, Noel’i ışıl ışıl kutlayan Türk AVM’lerde ramazan sessizliği 'Siyonist üretimi mamalar ülkemize sokulmamalı!' Nestle ve Danone'nin bebek mamaları zehirli çıkmıştı Kaza çeşitlerine yenisi eklendi İETT otobüsleri durakta bile duramadı Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar! Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!
Dünya ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası
Dünya

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2012 yılında kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi Kongre’ye gönderdiği mesajda, “Suriye’deki büyükelçilik faaliyetlerini aşamalı olarak yeniden başlatma niyetindeyiz.” ifadesine yer verdi.

2012 yılında güvenlik gerekçesiyle kapatılan ABD’nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Sürece ilişkin resmi takvime dair ayrıntı paylaşılmazken, diplomatik temasların devam ettiği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı (AA), başkent Şam’ın Ebu Rummane Mahallesi’nde bulunan ABD Büyükelçiliği yerleşkesini görüntüledi.

Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!
Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!

Gündem

Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!

Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor!
Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor!

Dünya

Amerikalı gazeteci açık açık izah etti: İsrail ABD'ye biniyor!

İran'dan ABD ve Rusya'ya rest geldi! Nükleer müzakerelerde uranyum krizi tırmanıyor!
İran'dan ABD ve Rusya'ya rest geldi! Nükleer müzakerelerde uranyum krizi tırmanıyor!

Gündem

İran'dan ABD ve Rusya'ya rest geldi! Nükleer müzakerelerde uranyum krizi tırmanıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23