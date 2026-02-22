Moskova'dan NATO'ya nükleer rest: Estonya açık hedefimiz olur

Küresel güçlerin nükleer satranç tahtasında hamleler sertleşiyor. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna'nın, NATO savunma planları kapsamında nükleer silahlara kapı açan skandal açıklamalarına Moskova’dan tokat gibi bir cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer caydırıcılık ilkesinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya’ya nükleer silah konuşlandırılması halinde Rus nükleer silahlarının Estonya topraklarını hedef alacağını bildirdi.

Peskov, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'da, Estonya'ya NATO'nun savunma planı dahilinde nükleer silah konuşlandırılması halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Estonya’nın Rusya’ya yakın olduğuna dikkati çeken Peskov, tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi bu ülkeyi de tehdit etmediklerini dile getirdi.

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya’nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO’nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını bildirmişti.