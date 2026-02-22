  • İSTANBUL
Gebze'de kombi yangını!
Yaşam

Gebze’de kombi yangını!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kombiden çıktığı değerlendirilen yangın paniğe yol açtı. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir dairede çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

 

Yangın, Sultan Orhan Mahallesi 1142. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında çıktı. Evdeki kombide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı fark eden ev sahipleri, elektriği keserek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik ve doğal gaz ekipleri de binada gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

