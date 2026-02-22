  • İSTANBUL
Gündem ‘Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise’den UNICEF eliyle Türkiye’ye çamur
Gündem

‘Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise’den UNICEF eliyle Türkiye’ye çamur

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hadise, yıllar önce Türkiye’yi hedef alan sözlerinin ardından şimdi de Ramazan ayında UNICEF videosunda Türkiye’yi Gazze ve Sudan’la aynı kefeye koydu; sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü, vatandaşlıktan çıkarılma çağrıları gündeme geldi. Orman yangınlarında Türkiye'yi aciz göstermeye çalışan "Help Turkey" ihanetinin halen devam ettiği görüldü.

 yeniakit.com.tr 

Yıllar önce Belçika basınına konuşarak, “Ben Türk değil, Belçikalıyım. Çocuğumu Belçika'da doğurup burada büyüteceğim. Belçika'da bir gelecek düşündüğüm için de vergimi buraya ödüyorum. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin çok kötü olduğu Türkiye, yaşanacak bir yer değil. Belçika'nın nimetleri Allah'ın bir lütfu. Türkiye'de hayatta kalmak için savaşmak gerek. Türkiye'de para kazansam da Belçika'ya döneceğim” diyen Hadise isimli şarkıcı, ekmeğini yediği kaba pislemeye devam ediyor!..

 

Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Hadise, şimdi de Ramazan-ı Şerif ve yardım kampanyaları üzerinden akılalmaz bir algı operasyonuna kalkıştı.

UNICEF için bir video hazırlayan Hadise, “Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol” dedi.

Çocuklar için masum bir yardım çağrısı gibi görünen bu rezil konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gazze ve Sudan gibi yardıma muhtaç ülkelerle aynı kefeye kondu.

 

Sosyal medyada büyük tepki çeken video sonrası Hadise’nin eski açıklamaları da yeniden gündeme geldi. Sürekli Türkiye’nin aleyhine sözlerle gündeme gelen şarkıcının çifte vatandaş olduğunu hatırlatan kullanıcılar, Türkiye vatandaşlığından çıkarılması için çağrı yapmaya başladı. Gazeteci Zeki Bahçe de Hadise’nin deport edilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların şu yorumları da dikkat çekti:

Türkiye yardım alan değil, tüm dünyaya yardım gönderen bir ülkedir. Bizi nasıl Gazze ile bir tutarsın?

Bu metni Hadise mi yazdı yoksa UNICEF mi önüne koydu? Her iki durumda da kabul edilemez.

Bozok

 zorla tutan mı var? Defolsun bir daha ayak basmasın f..işe Türkiye'ye.

fevzi

bu şahıslar sanatçı kimliği altında ülkemize sokulan ajanlardır.asla bu hainlere itibar edilmemeli..
