Süper Lig’de iki farklı karar tartışmaya sebep oldu! Galatasaray'ı örnek gösterdi

Hakem kararını eleştiren Çayır, "Bu işin standartını artık biz anlayamıyoruz. Maçtan maça göre mi değişiyor yoksa oynayan takıma göre mi bir standart belirleniyor? Buna anlam veremedik ama önemli değil. Burak hocamızın her zaman söylediği bir şey var, 'biz maçı kaybedebiliriz ama hiçbir zaman oyunu kaybetmeyeceğiz'. Bugün de oyunu kazandığımız bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.