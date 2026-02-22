Süper Lig’de iki farklı karar tartışmaya sebep oldu! Galatasaray'ı örnek gösterdi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK hakem kararlarına tepki gösterdi.
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Gaziantep FK’nın yardımcı antrenörü Hüseyin Çayır, "üzgün ama gururlu" olduklarını söyledi.
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, cezası nedeniyle kulübede yer almazken yardımcı antrenörü Hüseyin Çayır ofsayt kararını eleştirdi. Galatasaray maçındaki ofsayt kararını örnek veren Çayır, kendi maçlarında çalınmayınca isyan etti.
Hakem kararını eleştiren Çayır, "Bu işin standartını artık biz anlayamıyoruz. Maçtan maça göre mi değişiyor yoksa oynayan takıma göre mi bir standart belirleniyor? Buna anlam veremedik ama önemli değil. Burak hocamızın her zaman söylediği bir şey var, 'biz maçı kaybedebiliriz ama hiçbir zaman oyunu kaybetmeyeceğiz'. Bugün de oyunu kazandığımız bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray maçıyla aynı pozisyon" Galatasaray'a ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golü örnek veren Çayır, "Anlamadığımız bir şey var. Yediğimiz ikinci golde Onuachu ve Muçi'nin pozisyonu, Galatasaray maçıyla aynı pozisyon, dün ofsayt diye iptal edildi, biz golü yedik. Sadece dokunmayla golümüz iptal ediliyor. Standartı çözemiyoruz." dedi. Galatasaray Kulübü de bu karar nedeniyle VAR hakemini sert bir dille eleştirmişti. Tepkiler üzerine TFF, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" şeklinde paylaşım yapmıştı. TFF, bu paylaşımına yorumları kapatırken İbrahim Hacıosmanoğlu daha fazla tepki gördü.
