  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe! İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki 22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”
Dünya En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı
Dünya

En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın bir hafta içinde bomba yapım malzemesi üretme imkânına sahip olduğunu iddia etti. Trump’ın, İran'ın bu kadar baskıya, ABD'nin bölgedeki deniz gücüne rağmen Washington'a neden "nükleer silah istemiyoruz" demediğini merak ettiğini aktaran Witkoff, "'Teslim olmak' ifadesini kullanmak istemiyorum ama (Trump), İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor." diye konuştu.

Orta Doğu’da gerilim devam ediyor. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın "endüstriyel sınıf bomba yapım malzemesi üretmesinin muhtemelen bir haftalarını alacağını" iddia etti.

Witkoff, Fox News'e verdiği mülakatta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Barış Kurulu'na ABD'nin 10 milyar dolar, kurul üyesi 9 ülkenin de 7 milyar dolar bağış sözü verdiğini açıklamasına ilişkin Witkoff, bu bağışların Gazze'nin yeniden inşasını hızlı başlatacağını ifade etti.

Witkoff, konutların ve ulaşımın sağlanacağını, "rönesans" şeklinde nitelediği yeniden inşa süreci için bölgenin "temizleneceğini" anlattı.

“BAZI KIRMIZI ÇİZGİLER VARDI”

ABD'nin, İran'ın nükleer silahsızlanmasını istediğine yönelik soruya Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile kendisine bazı talimatlar verdiğini belirterek, "Bazı kırmızı çizgiler vardı. (Uranyum konusunda) Zenginleştirme olmayacak. Malzemeleri geri almamız gerek." dedi.

Witkoff, İran'ın sivil alanda kullanmak üzere uranyumu zenginleştirdiğini belirttiğini ancak bu miktarın sivil alan için gerekenden fazla olduğunu savunarak, "(İran) Muhtemelen, endüstriyel sınıf bomba yapım malzemesine sahip olmaları bir haftalarını alır ve bu çok tehlikeli. Buna izin veremeyiz." Diye konuştu

Trump’ın, İran'ın bu kadar baskıya, ABD'nin bölgedeki deniz gücüne rağmen Washington'a neden "nükleer silah istemiyoruz" demediğini merak ettiğini aktaran Witkoff, "'Teslim olmak' ifadesini kullanmak istemiyorum ama (Trump), İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı'nın direktifiyle İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi ile görüştüğünü kaydederek, "Bence (Pehlevi) ülkesi için güçlü biri. Ülkesini umursuyor ama burada mesele Başkan Trump'ın politikalarıyla alakalı. Pehlevi'nin politikalarıyla alakalı değil. Bence ABD Başkanı, herkesin fikirlerine ilgi duyuyor." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "saçma" olduğunu dile getirerek, tarafların esas olarak toprak konusunda anlaşmazlık yaşadığına işaret etti.

Tarafların aslında "savaşmak istemediği" değerlendirmesini yapan Witkoff, barış sürecinin tıkanmasının temel nedeninin "liderlik düzeyindeki zorluklar" olduğunu belirtti.

Witkoff, her iki tarafa da üç hafta içinde sonuç doğurabilecek öneriler sunduklarını vurgulayarak, sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında zirveyle sonuçlanabileceğini, ilerleyen aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı üçlü bir görüşmenin gündeme gelebileceğini söyledi.

Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Witkoff, Rus liderin kendisine karşı "her zaman açık olduğunu ve kırmızı çizgilerinin ne olduğunu söylediğini" aktardı.

Witkoff, bu görüşmelerin eleştirildiğini ancak karşı tarafın hedef ve motivasyonları anlaşılmadan bir anlaşma yapılamayacağını kaydetti.

Söz konusu temasların bugün daha anlamlı hale geldiğini belirten Witkoff, "Nerede durduklarını anlıyoruz ve değerlendirmemize Ukraynalıların da itiraz ettiğini sanmıyorum. Bu nedenle bu görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum ve umarım bu süreci sonuçlandıracağız." dedi.

Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız
Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız

Dünya

Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız

3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu!
3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu!

Dünya

3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Trump’a tepki Belge göster

Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

Dünya

Trump’ın şantajına Pezeşkiyan’dan tokat gibi cevap: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Kanı sütü bozuklar, sizde olacak Müslümanlarda olmayacak nükleer öylemi Allah sizi şu mübarek Ramazan da okyanusun içine gömer inşallah
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23