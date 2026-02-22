  • İSTANBUL
Gündem İslam düşmanı, Hiter’in torunları! Alman polisi silahla camiyi bastı
Gündem

İslam düşmanı, Hiter’in torunları! Alman polisi silahla camiyi bastı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İslam düşmanı, Hiter’in torunları! Alman polisi silahla camiyi bastı

Diyanet bağlı Hannover Merkez Cami’ne postallarla giren Hitlerin torunları, cemaate terörist muamelesi yapıp dışarı çıkardı ve duvara yaslayıp tek tek aradı.

 TAHSİN HAN 

Yahudilerinve siyonistlerin kuklası, İslam ve Müslüman karşıtlı Alman polisi, postallarla camiyi bastı camaete terörist muamelesi yaptı...
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Hannover kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Hannover Merkez Cami’nde polis operasyonu düzenlendi. Alman yerel basınında yer alan haberlere göre olay, DİTİB camisinde Perşembe günü öğle namazının ardından meydana geldi.

 

HER ŞEY İHBARLA BAŞLADI

Cami çevresinde silah benzeri bir cismin görüldüğüne ilişkin ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Alman gazeteleri, ihbarın ardından polisin olası bir tehdit ihtimaline karşı hızlı şekilde harekete geçtiğini ve cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığını yazdı. Olay sırasında camide ibadet eden cemaat dışarı çıkarıldı ve cami duvarına elleri havada yaslanmaları istenerek arama ve kimlik kontrolünden geçirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin cemaati duvar kenarında beklettiği ve tek tek arama yaptığı görüldü.

 

ÇOCUKLARIN OYUNCAK TABANCASI ALINDI

 

Hannover merkezli yayın organları ile Sat.1 Regional’in aktardığı bilgilere göre; operasyon, iki çocuğun elinde silahı andıran bir cisim görüldüğüne dair ihbar üzerine başlatıldı. Polis cami ve çevresinde detaylı arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından şüpheli olduğu belirtilen iki çocuğa ulaşıldı. Yapılan incelemede söz konusu cismin plastik bir oyuncak tabanca olduğu tespit edildi. Polis açıklamasında gerçek bir silah ya da tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı vurgulandı. Çocukların kimlikleri tespit edilerek ailelerine teslim edildi. Oyuncak tabancanın ise ebeveynlerin onayıyla imha edildiği bildirildi.

 

POLİS: BİR TEHDİT YOK

Resmî polis açıklamasında olayın camiye veya herhangi bir dinî kuruma yönelik planlı bir saldırı ya da tehdit unsuru taşımadığı iddia edili. Operasyon süresince sokak ve çevresinde trafik geçici olarak durduruldu. Çevrede park hâlindeki araç sahiplerinin bir süre araçlarına ulaşamadığı, bölgedeki yaya ve araç trafiğinin kontrollü şekilde yönlendirildiği aktarıldı.

 

POSTALLARLA CAMİYE GİRİLMESİ MÜSLÜMÜNLARI KIZDIRDI

Ancak polis ekiplerinin cami içerisine postallarla girmesi ve içeride bulunanları çıkarıp cami duvarına yaslayarak onlara birer terörist ya da suçlu muamelesi yapması tepkilere neden oldu. Bazı cemaat üyeleri, müdahalenin şeklinin orantısız olduğunu savunarak yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

SİNEGOGA AYNI OPERASYON YAPILIR MIYDI?

Müslümanlar, ihbar olsa bile böyle aşağılayıcı benzer bir operasyonun bir Yahudi sinegoguna yapılıyıp yapılamayacağını da yetkilere sordu.

1
Abdullah Biri

Allahım kahreyle. Camiye müslümana kuranıazimüşana saldıranı.
