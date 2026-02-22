  • İSTANBUL
Gündem Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…
Gündem

Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Ramazan ve Oruç üzerine konuştuğu videoyu yayınlayarak “Kürt işte budur. Mehmet Görmez hocayı saatlerce dinlesem sohbetine doyamam. Kürtler böyle âlimlerini takip etmeli. Apo gibi ateist zalimleri değil. Ateist Apo’yu önder kabul eden Kürtler inşallah doğruyu bulur, Mehmet Görmez gibi âlimleri tercih ederler” dedi.

Savcı Sayan’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “İnançlı bir halkın doğru rehberi Mehmet Görmez Hoca… Kürt budur işte. Mehmet Görmez hocamızı saatlerce dinlesem sohbetine doyamam. Kürtler böyle âlimlerini takip etmeli; Apo gibi ateist zalimleri değil. Kürt inançlıdır, kardeşliği savunur, Allah’ını unutmaz."

"Ateist Apo’yu illah,önder kabul eden Kürtler inşallah doğruyu bulur, Mehmet Görmez Hoca gibi âlimleri tercih ederler. Allah sizden razı olsun Mehmet Görmez hocam… Lütfen birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz için daha fazla görünür olun… Bu süreçte sağduyulu Kürtlere fazlasıyla ihtiyaç vardır…”

