Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…

Savcı Sayan’ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “İnançlı bir halkın doğru rehberi Mehmet Görmez Hoca… Kürt budur işte. Mehmet Görmez hocamızı saatlerce dinlesem sohbetine doyamam. Kürtler böyle âlimlerini takip etmeli; Apo gibi ateist zalimleri değil. Kürt inançlıdır, kardeşliği savunur, Allah’ını unutmaz."

"Ateist Apo’yu illah,önder kabul eden Kürtler inşallah doğruyu bulur, Mehmet Görmez Hoca gibi âlimleri tercih ederler. Allah sizden razı olsun Mehmet Görmez hocam… Lütfen birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz için daha fazla görünür olun… Bu süreçte sağduyulu Kürtlere fazlasıyla ihtiyaç vardır…”