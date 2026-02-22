Lise öğrencilerinden üretim atağı! 3D yazıcıyla para kazanıyorlar

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Naim Haskioğlu, okullarında Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri olmak üzere 4 alanda 1500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olması için çalıştıklarını belirten Haskioğlu, bu kapsamda okulda uygulamalı eğitimler de yaptıklarını dile getirdi. Tasarım atölyesinde öğrencilerin 3D yazıcılarla çeşitli ürünler yaptığını ifade eden Haskioğlu, çalışmayla çocukların gelecekte yapacakları meslekle ilgili deneyim kazanma şansı yakaladığını anlattı.