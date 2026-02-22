Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Ramazan-ı Şerif’in teşrifiyle şeytanlar bağlandı. Ancak şeytanların yerini seküler bağnazlar aldı. Allah’ın her bir günü İslam’a ve Müslümanlara saldırıp kin kusan laikçiler, sosyal medyada akılalmaz paylaşımlar yapıyorlar.

Kemalist bir laikçi, başörtülülere alenen kin kustuğu videosunda Atatürkçülük vurgusu yaptı. Başörtülü milletvekili olmaması gerektiğini söyleyen kadın, iktidara gelmeleri durumunda bunu engelleyeceklerini söyledi. Aynı zamanda başörtüsüyle eğitimi de yasaklayacaklarını söyledi.

“Koyunlar duydunuz mu” sözleriyle provokatif konuşmasına başlayan laikçi bağnaz, “Çakarlı arabalarla geziyormuş sizin türbanlılar. Ya türbana karşıyız, anladınız mı? Türban takan hiç kimse Meclis’e girmesin. Okula girmesin. Anlıyor musunuz? Girmesinler. Bak çakarlı arabalarla dolaşıyorlar, onlara tahsis edilmiş. Kafalarında başörtüyle. Tamam mı? Bak o arabalarda geziyorlar. Yok kardeşim. Girmeyecek. Yeni yönetim geldiği zaman asla Atatürk'ün yasalarıyla birlikte Meclis’e de girmeyecekler. Kesinlikle okula da girmeyecekler. Anladınız mı bizi? Girmeyecekler. Cahiller, din tüccarları onlar. Anladınız mı? Başlarındaki başörtüyle yemedikleri halt yok. Yemedikleri. Yemeyecekler. Karşıyız” ifadelerini kullandı.

“Bir bakın, gökten kemik yağıyor mu” yorumlarına neden olan söz konusu video, kısa sürede gündem oldu.