SON DAKİKA
Gündem Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı açıklamalar yapan seküler bağnaz bir kadının videosu büyük infiale neden oldu.

Ramazan-ı Şerif’in teşrifiyle şeytanlar bağlandı. Ancak şeytanların yerini seküler bağnazlar aldı. Allah’ın her bir günü İslam’a ve Müslümanlara saldırıp kin kusan laikçiler, sosyal medyada akılalmaz paylaşımlar yapıyorlar.

Kemalist bir laikçi, başörtülülere alenen kin kustuğu videosunda Atatürkçülük vurgusu yaptı. Başörtülü milletvekili olmaması gerektiğini söyleyen kadın, iktidara gelmeleri durumunda bunu engelleyeceklerini söyledi. Aynı zamanda başörtüsüyle eğitimi de yasaklayacaklarını söyledi.

 

Koyunlar duydunuz mu” sözleriyle provokatif konuşmasına başlayan laikçi bağnaz, “Çakarlı arabalarla geziyormuş sizin türbanlılar. Ya türbana karşıyız, anladınız mı? Türban takan hiç kimse Meclis’e girmesin. Okula girmesin. Anlıyor musunuz? Girmesinler. Bak çakarlı arabalarla dolaşıyorlar, onlara tahsis edilmiş. Kafalarında başörtüyle. Tamam mı? Bak o arabalarda geziyorlar. Yok kardeşim. Girmeyecek. Yeni yönetim geldiği zaman asla Atatürk'ün yasalarıyla birlikte Meclis’e de girmeyecekler. Kesinlikle okula da girmeyecekler. Anladınız mı bizi? Girmeyecekler. Cahiller, din tüccarları onlar. Anladınız mı? Başlarındaki başörtüyle yemedikleri halt yok. Yemedikleri. Yemeyecekler. Karşıyız” ifadelerini kullandı.

“Bir bakın, gökten kemik yağıyor mu” yorumlarına neden olan söz konusu video, kısa sürede gündem oldu.

Ömer

Chp ikdidarında olacakların ön izlemesi

Osmanlı İmparatorluğu'nda 26.000 tane Vakıf eseri vardı bunları kapatıp bankalara bu milleti kim soytturdu

Bankalara bu milleti kim soytturdu bunların ataları Bunlar kime sabahtan akşama kadar giydiriyor kendilerine ve geleceklerini
