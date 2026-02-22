  • İSTANBUL
Dünya Hamaney’den öldürülme ihtimaline karşı plan: Yardımcılarına yapılacakları söyledi
Dünya

Hamaney’den öldürülme ihtimaline karşı plan: Yardımcılarına yapılacakları söyledi

ABD ve Siyonist rejimin sinsi suikast tehditleri İran’ı alarma geçirdi. Dini Lider Ayetullah Hamaney, muhtemel bir saldırıda şehadet şerbeti içmesi durumunda uygulanacak "Acil Durum Planı"nı devreye soktu. Komuta zincirini yeniden yapılandıran Hamaney, kriz yönetiminin başına en güvendiği isimlerden Ali Laricani’yi getirerek Batı’ya "Direniş durmayacak" mesajı verdi.

Küresel zorbaların ve bölgedeki maşalarının İran üzerindeki kirli emelleri bitmek bilmiyor. Batılı medya organlarında yer alan haberlere göre, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve İsrail’in kalleşçe bir suikast girişimine karşı devletin bekasını koruyacak stratejik talimatlarını verdi. Olası bir saldırıda kendisinin şehit edilmesi ihtimaline binaen halef katmanlarını ve yetki devrini netleştiren Hamaney, iletişim kopsa dahi direnişin kesintiye uğramaması için komuta zincirini zırhladı.

ABD medyasına göre, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.

ABD’nin muhtemel saldırı tehdidi, İran’ı alarma geçirdi. ABD’li The New York Times gazetesinin haberine göre, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi. The New York Times’a göre, Hamaney’in talimatları muhtemel acil durumlarda uygulanacak yetki devri ve komuta zincirlerini kapsıyor. Haberde, Hamaney’in, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirlediği ve iletişim kesilirse veya kendisi öldürülürse karar alma yetkisini kendisine çok yakın isimlere devrettiği bildirildi.

LARİCANİ İDDİASI

Haberde ayrıca, Hamaney’in geçtiğimiz ay ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında sadık yardımcısı olan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi merkezi bir yönetim rolüne yükselterek fiilen devlet işlerinin başına geçirdiği iddia edildi. ABD’li gazetenin kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Laricani’nin protestoların bastırılmasını ve Washington ile hassas nükleer diplomasi sürecini yönettiği; Rusya, Katar ve Umman dahil müttefiklerle de koordinasyon sağladığı kaydedildi. Laricani’nin ayrıca ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi. Laricani’nin Yüksek Lider’in muhtemel halefi olarak görülmediği; Hamaney’in en güvenilen kriz yöneticilerinden biri olduğu vurgulandı.

İRAN, SİLAHLI KUVVETLERİNİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRDİ

Habere göre İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi; füzeleri Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırdı ve muhtemel bir çatışmaya hazırlık için askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Kamuoyuna yönelik açıklamalarda Hamaney, herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt verileceğini belirterek meydan okuyan bir ton takındı.

