23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatillerden biridir. Bu yıl 23 Nisan, Cuma gününe denk geliyor. Bu sebeple pek çok kişi 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olur mu?

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan Cuma günü resmi tatil. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.