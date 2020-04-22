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Ekonomi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Cumhuriyet'imizin teminatı ve masumiyetin sembolü olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için hep birlikte çalışmalıyız"

2020-04-22 12:05:17 -
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TBMM'nin Türk milletinin Cumhuriyet'e giden çağdaş uygarlık yolculuğundaki en önemli kilometre taşı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin teminatı ve masumiyetin sembolü olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için hep birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'de kurulan Meclisin tarihi önemine dikkati çeken Palandöken, "Meclis, egemenliğini ilan eden Türk milletinin Cumhuriyet'e giden çağdaş uygarlık yolculuğundaki en önemli kilometre taşıdır. Meclisin ilk başkanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklalimizin tesisinin de gerektiği düşüncesiyle 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek dünyaya sevgi ve barış tohumları ekmek için tüm çocuklara armağan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu özel günde esnaf ve sanatkar camiası adına sevgili çocuklarımızın bayramını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin teminatı ve masumiyetin sembolü olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için hep birlikte çalışmalı, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz."

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