23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, "Bizler ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri olarak, bu kıymetli emanetin 100'üncü yılında 'Daha Güçlü Türkiye' yolunda ilerliyoruz. Milletçe bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü güçlüğün üstesinden geleceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Mesajına, "Emanetinin 100'üncü yılında daha güçlü Türkiye yolunda ilerliyoruz" cümlesiyle başlayan Koloğlu, Türk milletinin en büyük bayramlarından 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını bildirdi.

Koloğlu, Atatürk'ün, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatarak, "Atatürk, Cumhuriyet'i yeni nesillere emanet ederek 'Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.' demiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu zor günleri atlatacağız"

Millet iradesini her şeyin üstünde tutan bu kıymetli mirasın, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yolları aydınlatmaya devam edeceğini vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"Bizler ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri olarak, bu kıymetli emanetin 100'üncü yılında 'Daha Güçlü Türkiye' yolunda ilerliyoruz. Milletçe bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü güçlüğün üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. İnanıyorum ki içinden geçtiğimiz bu zor günleri atlatacak, nice bayramları yan yana gönül gönüle kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları vatan yapmak, millet iradesini üstün kılmak uğrunda canlarını feda eden dünden bugüne tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."