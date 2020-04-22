23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Türkiye'nin ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışının başladığını ve bunun ülke çocuklarının önüne en büyük hedef olarak konulduğunu belirterek, "Onların canlarını ortaya koyarak verdikleri bu mücadeleyi, biz iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu gerçekle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencemizdir. Aydınlık geleceğimizin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimize minnet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ve tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve bu salgının ekonomik etkilerine karşı çare aradığı bu dönemde Türk iş dünyası olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve çocuklarımızın önüne en büyük hedef olarak konulmuştur. Onların canlarını ortaya koyarak verdikleri bu mücadeleyi, biz iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyüterek sürdüreceğiz. Özellikle de ülkemizin ve tüm dünyanın koronavirüs salgını ve ekonomik etkilerine karşı çare aradığı bu süreçte, Türk iş dünyası olarak çalışmayı ve üretmeyi devam ettireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum."



