23 Nisan’a kısa bir süre kala pek çok kişi ’23 Nisan resmi tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bu yıl 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı resmi tatillerden biridir. 23 Nisan bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler ise 23 Nisan’da okulların açık olup olmadığını araştırıyor. Belirttiğimiz gibi 23 Nisan bu sene cumartesi gününe denk geliyor ve okullar hafta sonu tatilinde olacak. Ancak bazı okullar 23 Nisan kutlamalarını hafta içi yerine cumartesi günü gerçekleştirecek.

2022 resmi tatiller listesi

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı