23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Güncel korona vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Her akşam olduğu gibi 23 Mayıs akşamında da Sağlık Bakanlığı güncel rakamları paylaştı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs vefat edenlerin sayısı kaç?
Kısmi ve tam kapanma kararlarının salgının seyrine etkisi merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi güncel vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?
23 Mayıs korona tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.