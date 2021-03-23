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Sağlık 23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Mart koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 19:55:00 - 2021-03-23 20:31:34
23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 182 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

23 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 138 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 316’e yükseldi. Toplamda 36 milyon 768 bin 437 test yapıldı. Bugün yapılan 211 bin 848 testten, 26 bin 182 yeni vaka sayısı, bin 6 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 61 bin 520 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 201 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 863 bin 882’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 710 olduğu açıklandı.

22 Mart koronavirüs tablosu:

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Yorumlar

Yozgatli

Yarın yapılacak olan Kongre iptal edilmeli!!!!
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Mehmet

Yeter artık insanları bıktırdınız korku pompalamayın
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