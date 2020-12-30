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Gündem 23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'
Gündem

23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta dönerci dükkanı işleten Erkan Cinbir adlı esnaf, tam 23 kez kural ihlalinden dolayı ceza yese de bildiğini okumaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:48:00 -
23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta bir dönerci, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yalnızca paket servisi yapması gerekirken, dükkanına müşteri kabul etmeye devam ediyor. Kurallara uymaması sebebi ile hakkında tam 23 kez tutanak tutulan dönerci, defalarca ceza yemesine rağmen 'Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsiniz' notuyla faaliyetlerine devam ediyor.

Hastalığa davetiye çıkartıyor

Zonguldak Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni satışı yaptığı kafeteryası bulunan Erkan Cinbir adlı esnaf, koronavirüs tedbirlerine uymarak dükkanında hastalığa davetiye çıkartıyor. Sadece paket servisi şeklinde hizmet sunması gereken Cinbir'in içeride yemek yiyen müşterilerene de ceza kesildi.

Akılalmaz hareketler!

Kafeteryasını kapatmamakta direnen Erkan Cinbir, son olarak önceki gün iş yerine gelen zabıta ve polis ekiplerine, ceza yazamayacaklarını söyledi. Cinbir ile bir müşteriye ceza kesildi. Cinbir, ceza yazan polis ve zabıta ekiplerini, cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

'Ben memur değilim'

Kurallara karşı geldiğini söyleyen görevlilere, "Ne kuralı? Öyle bir kural yok" diye karşılık veren Cinbir, genelgeyi uyguladıklarını ifade eden polis memuruna da, "Arkadaşım genelge beni bağlamaz. Ben memur değilim, benim için geçerli değil." diyerek cevap verdi.

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Yorumlar

Vejo

Ben diyor bu devleti bu kanunlari tanimiyorum diyor devlet anladigi dilden anlatmali ki bilcsin devlete kafa tutmak neymis
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