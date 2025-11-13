  • İSTANBUL
İBB iddianamesinde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan için çarpıcı iddia

Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

Bakan Fidan’dan net mesaj! “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır”

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: 13 Kasım perşembe Dünya iyilik günü mesajı yayımladı! Mutluluğun sırrı ailede gizli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

İtalyan gazetecilerden Gazze çağrısı! AB ve hükümete çağrı yapıldı

Mini insansız helikopter DUMRUL'a yeni görev: Sözleşme imzalandı

Televizyonu oyuncak silahla bastı! Cezası ağır oldu
23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 gündür devam operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını ve şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini duyurdu.

Dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.

“MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ”

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığ"ımız koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

