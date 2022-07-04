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Spor 22'lik Muleka adım adım Beşiktaş'a!
Spor

22'lik Muleka adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ın Jackson Muleka için Standard Liege ile 3.5 milyon euronun altında bir bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 18:08:00 -
22'lik Muleka adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ın Jackson Muleka için Standard Liege ile 3.5 milyon euronun altında bir bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

A Spor'un iddiasına göre; Beşiktaş, Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı. Oyuncu için 3,5 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservis ödenecek. İki kulüp arasında ödeme planına dair ufak detaylar görüşülüyor. Transfere dair pürüzler giderildikten sonra Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

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