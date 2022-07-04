22'lik Muleka adım adım Beşiktaş'a!
Beşiktaş'ın Jackson Muleka için Standard Liege ile 3.5 milyon euronun altında bir bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın Jackson Muleka için Standard Liege ile 3.5 milyon euronun altında bir bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.
A Spor'un iddiasına göre; Beşiktaş, Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı. Oyuncu için 3,5 milyon Euro'nun biraz altında bir bonservis ödenecek. İki kulüp arasında ödeme planına dair ufak detaylar görüşülüyor. Transfere dair pürüzler giderildikten sonra Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak.
17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu.
KISA SÜREDE 4 BÜYÜKLERİN RADARINA GİRDİ
İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edilmişti.
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