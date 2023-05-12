227 göçmen Ağrı'dan uçakla Afganistan'a gönderildi
Türkiye'ye giriş yapan Afgan 227 göçmeni, Ağrı'dan uçakla ülkeye gönderildi.
Türkiye'ye giriş yapan Afgan 227 göçmeni, Ağrı'dan uçakla ülkeye gönderildi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılanmış 227 göçmenin Afganistan'a gönderildiği kaydedildi.
Ağrı'da İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezinde kalan 227 göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na götürüldü.Burada jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçen göçmenler, salona alındı.
İşlemleri tamamlanan göçmenler, uçağa bindirilerek okula gönderilir.
Kentte son 2 günde 454 göçmen sınır dışı edildi.
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