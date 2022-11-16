  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teşhirci Simge Ünal'dan 'taciz' itirafı! Kim bu sapık ünlü iş adamları?

Rekor tazeledi! Gram altın tüm zamanların en yüksek zirvesinde

Athena Gökhan istediği adayı açıkladı

İstiklal'deki saldırıdan sonra minberden bu çağrı yapıldı! Vatandaşın isteğine ses oldu

Taksicilerin şiddet eğiliminin nedeni ortaya çıktı! Eyüp Aksu Martı CEO'sunu böyle tehdit etmiş..

Ateist Nişanyan'dan Kadir Mısıroğlu açıklaması: O zekiydi, Kemalistlerin ahlakı yok onu anlayamazlar!

NATO topraklarına düşen füzelerle ilgili ABD'den açıklama

Sözde Ermeni soykırımının yılmaz savunucusu Garo Paylan! Yayın yasağını hedef aldı

Nauseda: NATO bölgesinin her santimi savunulmalı

Rusya'dan Polonya'ya düşen füzelerle ilgili açıklama: Provokasyon
Gündem 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulundu! Müjde az önce verildi
Gündem

223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulundu! Müjde az önce verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 10:48:00 -
223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulundu! Müjde az önce verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

(TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MW'a ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276'ya ulaşmıştır. 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir.

"Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz."

"Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."

"Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır."

2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak.

"Kullandığımız doğal gazın yüzde 99'u, petrolün ise yüzde 92'si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir."

Türkiye'den yüzyılın madeni için tarihi adım! 1,8 milyon tonluk rezerv, toprak altından fışkırıyor
Türkiye'den yüzyılın madeni için tarihi adım! 1,8 milyon tonluk rezerv, toprak altından fışkırıyor

Ekonomi

Türkiye'den yüzyılın madeni için tarihi adım! 1,8 milyon tonluk rezerv, toprak altından fışkırıyor

Bingöl'de tarihi rezerv bulundu! Türkiye'ye az önce ilan edildi
Bingöl'de tarihi rezerv bulundu! Türkiye'ye az önce ilan edildi

Ekonomi

Bingöl'de tarihi rezerv bulundu! Türkiye'ye az önce ilan edildi

Dünyada petrol rezervlerinin sonuna mı gelindi? BAE'den dünyayı ayağa kaldıracak petrol duyurusu
Dünyada petrol rezervlerinin sonuna mı gelindi? BAE'den dünyayı ayağa kaldıracak petrol duyurusu

Dünya

Dünyada petrol rezervlerinin sonuna mı gelindi? BAE'den dünyayı ayağa kaldıracak petrol duyurusu

Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi! Gelişme ülkeye ilan edildi
Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi! Gelişme ülkeye ilan edildi

Gündem

Türkiye'de trilyonlarca metreküplük gaz rezervi! Gelişme ülkeye ilan edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23