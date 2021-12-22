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İSLAM 22.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-12-22 07:55:00 -
22.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فٖيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٖيۚ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبٖي فَقَدْ هَوٰى

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız; kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir."

 (Tâhâ Suresi - 81)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

TEFSİRİ:  

Cenâb-ı Allah’ın İsrâiloğulları’na verdiği özel nimetler, onların nankör tavırları ve Tûr’daki sözleşme Kur’an’ın değişik yerlerinde hatırlatılmıştır (bu hususlarda bilgi için bk. Bakara 2/57-63). Burada bu hatırlatmayı takiben, bütün insanlara, ölçüyü kaçırmadan Allah’ın verdiği nimetlerden yararlanmaları, –yaptıkları nankörlük ne kadar büyük olursa olsun– Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeleri gerektiği mesajı verilmekte ve herkes Allah’tan bağışlanma dileğinde bulunmaya çağırılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 643

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah, eski dostluğu devam ettirmeyi sever. Öyleyse dostluğu devam ettiriniz."

 (Münavi, Feyzu'l-Kadir, II/291)

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