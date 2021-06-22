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İSLAM 22.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-06-22 05:02:00 -
22.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۘ      وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقٰىۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz."

"Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir."

 (A'lâ Suresi - 16-17)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"...Allah'ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin   şerrinden sana sığınırım.”

 (Tirmizî, Deavât, 74)

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Yorumlar

sabo

allah razı olsun akit ayilesi iki cihanda aziz olun
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