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22 Mart’ta Samsun’da istihdam zirvesi yapılacak

22 Mart’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılacağı “Burası Samsun, Burada İş Var” programında istihdam hedefleri konuşulacak.

12 Mart 2019 Salı 17:11
22 Mart’ta Samsun’da istihdam zirvesi yapılacak

22 Mart’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılacağı “Burası Samsun, Burada İş Var” programında istihdam hedefleri konuşulacak.


Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri TÜYAP Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nda SGK ve İŞKUR’un Burası Samsun, Burada İş Var standını ziyaret etti. 22 Mart’ta Samsun’da yapılacak program hakkında SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya ve İŞKUR Samsun İl Müdür Yardımcısı Sait Gül’den bilgi alan Vali Kaymak, programın tüm işveren ve iş arayanları ilgilendirdiğini ifade etti.



“1 Şubat-30 Nisan arası işe girenlerin parasını İŞKUR ödeyecek”


İstihdam seferberliği hakkında bilgiler veren İŞKUR Samsun İl Müdür Yardımcısı Sait Gül, “2019 yılı teşvikleri kapsamında 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında işe alınmış herkesin tüm ücretlerini 3 ay boyunca İŞKUR karşılayacak. Ondan sonraki SSK primlerini ve gelir vergisini yine 6 ay boyunca İŞKUR Genel Müdürlüğü karşılayacak. Bu Türkiye genelinde yapmış olduğumuz bir seferberlik. Bütün işverenlerimizi bu teşviklerden faydalanmaya davet ediyoruz. Bu 22 Mart’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılacağı geniş çaplı bir program düzenleyeceğiz. Türkiye genelinde 4 ilde bu program düzenlenecek. 22 Mart’ta Samsun’da düzenlenecek toplantıya tüm işverenleri davet ediyoruz” dedi.



Vali Kaymak: “İstihdam hedefleri Samsun’dan açıklanacak”


Samsun’daki istihdam zirvesinde hedef ve beklentilerin de açıklanacağını belirten Vali Osman Kaymak, şunları söyledi:


“ ‘Burası Samsun, Burada İş Var’ sloganıyla tüm kurumları istihdam seferberliğine davet ediyoruz. 22’sinde bakanımızın da katılımıyla güzel bir toplantı düzenlenecek. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte çok ciddi bir program yapacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam hedeflerini açıklayacak. Samsun, 2018 yılında hedefleri yakalayan 1. il olmuştu. Geçen sene 26 bin kişiyi işe yerleştirerek, çok başarılı bir olmuştuk. İnşallah bu başarının devam etmesini diliyoruz. İşverenlere soruyorum, ‘işten çıkarmalar var mı?’ diye. İşten çıkarmalar yok ve işini büyütmek isteyen arkadaşlar var. 22 Mart’ta Samsun’da düzenlenecek programa tüm iş arayanları ve işverenleri bekliyoruz.”


Vali Kaymak, konuşmaların ardından stantta toplu fotoğraf çektirdiler.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:11
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