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Sağlık 22 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayısı 22 bine çıktı
Sağlık

22 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayısı 22 bine çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 22 Mart koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 21:07:00 - 2021-03-22 21:35:24
22 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayısı 22 bine çıktı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 216 yeni vaka sayısı olduğu açıkladı.

22 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 178’e yükseldi. Toplamda 36 milyon 556 bin 589 test yapıldı. Bugün yapılan 201 bin 215 testten 22 bin 216 yeni vaka sayısı, 981 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 35 bin 338 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 844 bin 681’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 644 olduğu açıklandı.

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Yorumlar

Nnn

Millet maddi olarak b.k dugumda neyin kapatmasindan bahsediyorsun 
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Neron11

Test sayısı yükseldikçe vaka sayısı artmakta, yani bir ilde ne kadar çok test o kadar çok vaka demek, aslında bizim İngiltere gibi günde 1.5 milyon test yapmamız lazım, biz filyasyon sonucu test yapıyoruz ,oysa çalışanlar her hafta test olmalı, toplu taşımadakiler gibi gruplar sürekli denetlenmeli, mesele hastanelik olma durumunda.
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