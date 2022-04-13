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Yerel 22 kumarbaza suçüstü: 40 bin TL ceza
Yerel

22 kumarbaza suçüstü: 40 bin TL ceza

Yozgat'ta bir kahvehanede kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 16:28:00 -
22 kumarbaza suçüstü: 40 bin TL ceza

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri buraya operasyon düzenledi.

Operasyonda tombala ile kumar oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı.

Masada bulunan 210 lira ve tombala kağıtları muhafaza altına alındı, 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza yazıldı.

Kahvehane sahibi hakkında da "kumar için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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