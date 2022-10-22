22 Ekim 1993: Mutasavvıf Muhammed Raşid Erol’un Vefatı

Seyyid Muhammed Raşid Erol 23 Mart 1930 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğdu. Babası Seyyid Abdulhakim Hüseyni Hazretleriyle birlikte Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra sırasıyla önce Bitlis’in Kasrik köyünde 11 sene, Siirt’in Kozluk kazasının Gadir köyünde 9 sene ikamet edip, oradan da hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kâhta kazasının Menzil köyüne yerleştiler. Babası 1 Haziran 1972 yılında vefat edince başlayan irşad görevi 21 sene 4 ay 19 gün devam etmiştir.







Muhammed Raşid Erol Seyda hazretlerinin 1972 yılında başlayan irşad görevi bilfiil 11 yıl süren sürmüş, yurt ve yurt dışından aşırı ziyaretçileri gelmiş, bu sebeple de 12 Eylül Askeri darbesi sonunda, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde mecburi ikamete tabi tutulmuştur.







Önce Adıyaman’a, sonra Adana’ya oradan da Gökçeada’ya götürülen Seyda hazretleri çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu Ankara’ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra Merkezi idarenin izniyle Menzil’e dönmüştür.

22.10.1993 Cuma günü cuma namazından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil köyünde babası Esseyyid Şeyh El-Hüseyni’nin yanı başında toprağa verilmiştir.(https://www.yeniakit.com.tr)