  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih 22 Ekim 1993: Mutasavvıf Muhammed Raşid Erol’un Vefatı
Tarih

22 Ekim 1993: Mutasavvıf Muhammed Raşid Erol’un Vefatı

Onlar yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bıraktılar. Bugün, Mutasavvıf Muhammed Raşid Erol’u hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 07:52:00 - 2022-10-22 07:53:07
22 Ekim 1993: Mutasavvıf Muhammed Raşid Erol’un Vefatı

Seyyid Muhammed Raşid Erol 23 Mart 1930 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğdu. Babası Seyyid Abdulhakim Hüseyni Hazretleriyle birlikte Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra sırasıyla önce Bitlis’in Kasrik köyünde 11 sene, Siirt’in Kozluk kazasının Gadir köyünde 9 sene ikamet edip, oradan da hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kâhta kazasının Menzil köyüne yerleştiler. Babası 1 Haziran 1972 yılında vefat edince başlayan irşad görevi 21 sene 4 ay 19 gün devam etmiştir.



Muhammed Raşid Erol Seyda hazretlerinin 1972 yılında başlayan irşad görevi bilfiil 11 yıl süren sürmüş, yurt ve yurt dışından aşırı ziyaretçileri gelmiş, bu sebeple de 12 Eylül Askeri darbesi sonunda, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde mecburi ikamete tabi tutulmuştur.



Önce Adıyaman’a, sonra Adana’ya oradan da Gökçeada’ya götürülen Seyda hazretleri çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu Ankara’ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra Merkezi idarenin izniyle Menzil’e dönmüştür.

22.10.1993 Cuma günü cuma namazından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil köyünde babası Esseyyid Şeyh El-Hüseyni’nin yanı başında toprağa verilmiştir.(https://www.yeniakit.com.tr)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini resmen duyurdu: Öyle bir fırtına geliyor ki...
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini resmen duyurdu: Öyle bir fırtına geliyor ki...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Memiş, "Faiz artışları enflasyonu körüklüyor... Öyl..
Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın
Ekonomi

Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın

Araştırmacı yazar Murat Akan, yakın zamanda finansal sistemin çökeceğini ve dijital paraya geçileceğini söyledi. Akan, vatandaşları üç yatır..
Türk devletleri tek bir alfabeye geçiyor. İlk toplantı Kırgızistan'da yapılacak
Gündem

Türk devletleri tek bir alfabeye geçiyor. İlk toplantı Kırgızistan'da yapılacak

Orta Asya (KG) - Anadolu, Türk Devletleri Örgütü ülkelerinin tek alfabe oluşturmak için bir komisyon oluşturduğunu bildirdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23