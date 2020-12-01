Hafta içi sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yeni tedbirler alındı. Vaka sayılarının 30 bini aşması can kayıplarının çoğalması, hastanelerdeki doluluk oranı gibi faktörler yeni tedbirler almayı zorunlu hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma çağrısında bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni yasaklara 83 milyonun riayet etmesini istedi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi gün başlayacak?

21:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Söz konusu genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayacağı belirtildi. Genelgede şu ifadeler yer aldı:

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Öte yandan cuma akşamları 21.00’de başlayacak kısıtlama pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI GENELGESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ