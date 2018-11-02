“210 yabancı yatırımcı vatandaşlık için başvurdu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 Eylül’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığına başvurusuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ekim ayının 22’sinde deneme mahiyetiyle ilk çalışmalar başladı. 30 Ekim’e kadar İstanbul ve Ankara’da 210 başvuru oldu. Bu önemli bir rakam. Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlükleri ve Göç İdaresi İl Müdürlükleri marifetiyle başvurular yapılabilecek.”