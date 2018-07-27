THY - İstanbul
0553 313 94 23

21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece

21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece gerçekleşecek. 22.30 itibarıyla Türkiye'den de izlenebilecek tutulma, 1 saat 43 dakika sürecek.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:03
21. yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması bu gece

Bu gece gerçekleşecek "Kanlı Ay" tutulması, 21. yüzyılın en uzun süren tutulması olacak.

27 Temmuz Cuma ve 28 Temmuz Cumartesi, hava şartlarının iyi olması, tam ay tutulmasının gökyüzünde güzel bir şekilde izlenebilmesine olanak sağlayacak.

Türkiye saatiyle tam tutulma 22.30 - 00.13 saatleri arasında yaklaşık 1 saat 43 dakika sürecek.

Tam tutulma başlangıcı 22.30, tutulma ortası 23.22, tam tutulma bitişi 00.13 ve 
parçalı tutulma bitişi 01.19'da gerçekleşecek. 

Tam Kanlı Ay tutulması neredeyse dünyanın tüm bölgelerinden görülebilecek. Yalnızca Grönland, Kanada ve ABD, bu kanlı ay tutulmasından mahrum kalacak.

Muhteşem manzara İngiltere'den tüm akşam boyunca izlenebilecek.

20.50'de yükselmeye başlayacak olan Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünecek.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 13:03
  1. İngiltere
  2. Türkiye
  3. Kanada
  4. The Guardian

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zuhal Olcay 'Erdoğan'a hakareti' böyle savundu
    1. Zuhal Olcay 'Erdoğan'a hakareti' böyle..
    2. Tahta kapı temizliği nasıl yapılır?
    3. Ekmek zammına bakanlıktan müdahale geldi
    4. İsrail ordusu Aksa'da cemaate saldırdı
    5. Uşak Belediyesi'nden sosyal medyada..
    6. İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Merkez..
    7. Kemal Kılıçdaroğlu 8 yılda 100'den..
    8. Gümüş tepsi nasıl yapılır?
    9. Soğan çorbası nasıl yapılır?
    10. AYM'den Ramazan davulu kararı
    11. Çorum'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2..
    12. ÖSYM'den "memnuniyet anketi" uygulaması
    13. Saklı tarih! Göbeklitepe'ye 5..
    14. Binali Yıldırım: Var gücümüzle..
    15. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den 1...
    16. 21. yüzyılın en uzun kanlı ay..
    17. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    20. Patatesin çürümemesi için ne..
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...