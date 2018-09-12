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21 günlük bedelli askerlikte eğitim programı belli oldu

Binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği 21 günlük bedelli askerlikte eğitim programı gün gün belli oldu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
21 günlük bedelli askerlikte eğitim programı belli oldu

2018 yılı bedelli askerliği için 500 bini aşkın kişi başvuruda bulurken ilk grup bu cumartesi günü yani 15 Eylül'de teslim olacak. Hemen ardından ikinci celpteki askerler 6 Ekim tarihinde eğitimlerine başlayacaklar. Bedelli asker adaylarının en çok merak ettiği 3 haftalık eğitim programı da ortaya çıktı. Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek.

3 haftalık bedelli askerlik eğitim programının detayları ortaya çıktı. Yemin töreni 21. günde yani askerliğin tamamlandığı tarihte olacak.

BEDELLİ ASKERLİKTE 1. HAFTANIN PROGRAMI

1. gün Cumartesi: Sevk ve Katılış İşlemleri yapılacak. Yatakhaneler ve kıyafet dağılımı olacak.

2. gün Pazar: Sevk ve Katılış İşlemleri devam edecek.

3.gün Pazartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerler ve Rütbeler, Esas duruş rahat vaziyetlerini yapmak, Tekmil almak ve vermek, Selamlama, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme,

4. gün Salı: Disiplin, Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Astın vazifeleri, Amirin vazifeleri, Hedef Küçültme ve Hareketleri, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tam siper ve düşmanın görerek ateşlerinden korunmak, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme

5. gün Çarşamba: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Emir, Kendini Takdim ve Emir Tekrarı, Adımlar ve Yürüyüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Adımlar ve Yürüyüşler, 2.400 metre koşu,Akşam Yemeği ve Dinlenme.

6. gün Perşembe: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, İzin müracaat ve şikayetler, Yerinde saymak, Yerinde dönüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Yürüyüş kararı sayma, Çökmek ve kalkmak, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

7. gün Cuma: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerlerin silah kullanmak yetenekleri, Mevzi almak mevzi değiştirmek, Örü ve gizleme, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Ateş taksimi disiplini ve idaresi, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

İKİNCİ HAFTANIN EĞİTİM PROGRAMI

8. gün Cumartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav/ Mekik, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

9. gün Pazar: Serbest zaman.

10. gün Pazartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Temel insan hakları, Örtü ve gizleme, İşaretlerle sevk ve idare Öğle Yemeği ve Dinlenme, Görmeyerek ateşlere karşı hareket, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Ses ışık koku ve çöp disiplini/ Gece ilerleme kuralları.

11. gün Salı: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Mesafe tahmini, Hedef tarifi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Hedef tarifi, Yön tayini, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme

12. gün Çarşamba: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Piyade tüfeği tanımı parçaları sökülüp takılması kullanıcı bakımı şarjör çıkarma boşaltma ve emniyete alma, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Doğru nişan almak ve nişan noktası seçmek, Üç köşe teşkili Akşam Yemeği ve Dinlenme.

13. gün Perşembe: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Harp silah ve araçları sergisi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Harp silah ve araçları sergisi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

14. gün Cuma: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Çevrenin korunması, Tüfeğe hakimiyet esasları ve nişan vaziyetleri, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

ÜÇÜNCÜ HAFTANIN PROGRAMI

15.gün Cumartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav/ Mekik, Tüfekli/ Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

16. gün Pazar: Serbest zaman.

17. gün Pazartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Gözetleme dinleme etki - tepki ve raporlama, Nöbet yerinde nöbetçilerin hareket tarzı, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Parola ve işaret kullanılması, El yapımı patlayıcı ve çeşitleri ve bileşenleri, 2.400 metre koşu,Akşam Yemeği ve Dinlenme, Gece hareket tarzı gece ateş etme tekniği.

18.gün Salı: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Çökmek ve Kalkmak, Yatmak ve kalkmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Dağılmak ve paydos etmek, Selamlamak, Silahlı esas duruş ve rahat vaziyeti, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

19.gün Çarşamba: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Silahlı yerinde dönüşler, Hizaya getirme ve istikamete bakmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tüfek çatmak tüfek almak, Tüfek kayışını ayarlamak, Tüfeği taşıma vaziyetleri, Tüfeği doldurma ve kapama, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

20.gün Perşembe: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Tüfeği muayene etme, Sayı saymak, Yürüyüş ve koşma çarklar,Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tören provası, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

21.gün Cuma: Yemin töreni, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Terhis İşlemleri

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
  1. Bedelli Askerlik
  2. 21 günlük bedelli askerlik
  3. bedelli askerlikte eğitim programı

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