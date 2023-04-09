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Yerel 21 bin 622 konteyner daha kurulacak
Yerel

21 bin 622 konteyner daha kurulacak

Yeniakit Publisher
2023-04-09 11:32:00 -
21 bin 622 konteyner daha kurulacak

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 21 bin 622 konteyner daha kurulacağını bildirdi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 21 bin 622 konteyner daha kurulacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerin etkili olduğu illerde barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentler kurma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Malatya'nın merkezinde 36 noktada 18 bin 896, ilçelerde ise 21 noktada 2 bin 726 olmak üzere toplam 21 bin 622 konteynerin daha kurulumunun planlandığı kaydedildi.

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