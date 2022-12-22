21 adet kuru üzümü suda bekletirseniz! Demir deposu siyah üzüm: Çekirdekli, çekirdeksiz kuru üzümün şaşırtan faydaları

Güçlü antioksidan gıdaların başında gelen üzümün kuru halinin bedene bir hayli faydası var. Özellikle 21 kuru üzüm tüketilmesi ya da geceden 21 kuru üzümü suya bırakıp sabahına suyu içilmesinin yararları saymakla bitmiyor.

Kuru üzüm kapsadığı antiseptik maddeler sayesinde sindirimi kolay hale getirir. Aynı zamanda yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken zehirli kalıntıları da dışkı ya da idrar yolu ile bedenden atar.

Çeşitli nedenlerden dolayı karaciğerin çeperinde hasarlı hücreler birikir. Bir vakit sonra bu birikim karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur. Ancak her sabah akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzümlü suyu içerek bu tehlikeyi eksiltebilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri arındırmasının yanı sıra hasarlı hücrelere karşı da korur.

Bazı gıdalar ya da hastalık sırasında mide duvarında yaşanan kramplar sebebiyle kusma rahatsızlığı yaşanır. Mide asidi de artıkça bu rahatsızlık hem yemek borusunu hem de ağız sıhhatini negatif etkiler. Bu vaziyetin yaşanması sırasında dünden bekletilen kuru üzüm suyu tüketerek mide bulantısı giderilebilir.

Kötü kolesterol seviyesi artıkça kalp ve damar rahatsızlığı yaşanma riski de çoğalır. Uzmanlar, 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını da önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma ihtimalini azaltır.

Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm bedeni her gün arındırarak bağışıklığı kuvvetlendirir. Hastalıklar karşısında bedenin mukavemetini artırmasının yanı sıra genç hücrelerin rakamını da artırarak cildin daha parlak ve diri görünmesini sağlar.

Kanda çoğalan trigliserit hücreleri bedendeki şeker ve yağlanma oranını da artırır. Bu vaziyet de obezite ve şeker hastalıklarının yaşanmasına davetiye çıkarır. Uzmanlar trigliserit seviyesini düşürmek için günde 21 kuru üzüm suyunun harcanması gerektiğini vurguluyor.

KURU ÜZÜM SUYU NASIL YAPILIR?

400 gram kuru üzüm

4 su bardağı su

Yapılışı

Kuru üzümleri evvel iyice yıkayınız. Daha sonra bir tencere de suyu kaynatınız. Ardından içerisine kuru üzümleri atınız. Bir gün beklettiğiniz karışımı süzüp içiniz. Uzmanlar bu uygulamayı ayda dört gün üstü üste yapılmasını öneriyor. Ayrıca sabah kahvaltınızdan yarım saat evvel bu suyu tüketirseniz daha fazla verimini göreceksiniz.

Çekirdekli kuru üzümün faydaları

Siyah Kara Üzümün Faydaları;

-Yaşlanma Belirtilerini Geciktirir.

-Kanı Temizler.

-Saç Köklerini Güçlendirir.

-Kansızlığı Giderir.

-Kemik Gelişimini Destekler.

-Vücuda Enerji Verir.

-Bağırsakları Çalıştırır.

-Karaciğeri Temizler.

Çekirdeksiz kuru üzümün şaşırtan faydaları

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Sindirim sistemini çalıştırmaya yardımcı olur.

-Kolesterol seviyesini düzenler.

-Romatizmal hastalıkları engeller.

-Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer, enerji verir.

-Uzun süre tokluk hissi sağlar.

-Kuru üzüm kemiklerin güçlenmesini sağlar.