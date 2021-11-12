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Kadın - Aile 20'lik diş gebelikte çekilir mi?
Kadın - Aile

20'lik diş gebelikte çekilir mi?

Hamileyken, hormon seviyelerinizdeki değişiklikler diş eti hastalığı ve diğer diş sorunları oluşma ihtimalinizi artırabilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:05:00 - 2021-11-12 00:07:12
20'lik diş gebelikte çekilir mi?

Hamileyken dişlerimizin sağlığına daha çok dikkat etmeliyiz. Uzmanlar, gebelik takibi yapan kadın doğum doktoru onay verdiği sürece hamileliğin her döneminde diş çürüğü tedavisi, çekimi yapabileceklerini fakat gebenin durumu acil değilse tedavilerin ve diş çekimlerinin doğum sonrasına ertelenmelidir uyarısında bulunuyorlar. Ayrıca Diş sağlığı uzmanları bu konuda hamile kalmak isteyenlerin hamilelik öncesi tüm diş bakımlarını ve kontrollerini yaptırmaları gerektiğine değinmektedirler. 

20'lik diş gebelikte çekilir mi?

Anne adayları 20'lik diş tedavisine başlamadan önce Kadın Hastalıkları doktorundan bilgi almalıdır. Daha sonra diş hekimine giderek diş ağrısına neden olan etkenler araştırılmalıdır. İlk üç aylık süreçten sonra diş hekiminin uygulayacağı yöntemlerle ağrılar hafifletilebilir ve 20'lik diş çekimi gerekiyorsa bu doğumdan sonraya ertelenir. 

Anne adaylarının diş sağlığı konusunda evde dikkat etmesi gerekenler

Gargara yapın.

Soğuk kompres uygulayın.

Dişe kesinlikle alkol koymayın.

Aspirin içmeyin.

Dişinizi düzenli aralıkta fırçalayın.

Beslenmenize dikkat edin.

 

 

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