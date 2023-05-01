  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 208 yükseköğretim kurumunda 7 milyona yakın öğrenci var
Eğitim

208 yükseköğretim kurumunda 7 milyona yakın öğrenci var

Yeniakit Publisher
2023-05-01 15:33:00 -
208 yükseköğretim kurumunda 7 milyona yakın öğrenci var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-2023 öğretim yılında Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 950 bin 142 öğrenci, 184 bin 566 öğretim elemanı bulunduğunu bildirdi.

YÖK, 2022-2023 öğretim yılına ilişkin yükseköğretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 6 milyon 950 bin 142 öğrencinin 6 milyon 204 bin 78'i devlet üniversitelerinde, 735 bin 433'ü vakıf üniversitelerinde, 10 bin 631'i vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor. Bu eğitim öğretim yılında üniversitelere 1 milyon 846 bin 654 kişi yeni kayıt yaptırdı. Yükseköğretim kurumlarından 2021-2022 akademik yılında 903 bin 673 kişi mezun oldu. Bunların 773 bin 325'i devlet üniversitelerinden, 127 bin 957'si vakıf üniversitelerinden, 2 bin 391'i vakıf meslek yüksekokullarından diploma aldı.

Öğretim elemanı sayısı

2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 184 bin 566 öğretim elemanının 154 bin 981'i devlet üniversitelerinde, 29 bin 338'i vakıf üniversitelerinde, 247'si vakıf meslek yüksekokullarında bulunuyor. Öğretim elemanlarının 34 bin 280'i profesör, 22 bin 462'si doçent, 44 bin 216'sı doktor öğretim üyesi, 37 bin 39'u öğretim görevlisi ve 46 bin 569'u araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23