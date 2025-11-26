2026’da altın rekoru: Banka tahmini yükseltti

Dünyaca ünlü Alman bankası Deutsche Bank, 2026 yılı için altındaki beklentisini açıkladı. Banka, önümüzdeki yıl için altın ortalama fiyat tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 450 dolara çıkardı. Banka hazırladığı raporda, gümüş, platin ve paladyum tahminleri de açıkladı.

MERKEZ BANKALARININ SÜREGELEN TALEBİ VURGUSU YAPILDI

Banka, bu revizyonun arkasında yatırımcı akımlarının istikrar kazanması ve merkez bankalarının süregelen talebini gösterdi. Ekonomim'in haberine göre, altın fiyatlarının gelecek yıl 3.950–4.950 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor.

Altın fiyatının 2027'de ortalama 5.150 ve 2028'de 4.500 dolar olacağı da tahmin ediliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ NE OLDU?

Deutsche Bank yayınladığı raporda, gümüş fiyatının 2025 ortalamasının 38,8 dolar olacağını tahmin ederken, 2026 için ortalama fiyatı 55,1 dolar olarak ortaya koydu. Gümüş fiyatının 2026 ilk çeyrekte ortalama 51,7 dolar, dördüncü çeyrekte 58,5 dolar olacağını öngördü. 2027 ve 2028 için ortalama fiyat tahminleri ise 60,0 ve 55,0 dolar oldu.

Platin için 2025 yılı ortalama fiyatını 1253 dolar, 2025 dördüncü çeyrek ortalama fiyatını 1575 dolar olarak tahmin eden Deutsche Bank, ortalama fiyatın 2026 ilk çeyrekte 1630, dördüncü çeyrekte 1840 dolar olacağını, 2026 için ortalama fiyatın 1735 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. 2027 ve 2028 için ortalama fiyat tahminlerini 2040 ve 1750 dolar olarak belirledi.

Paladyum için ise 2025 yılı ortalama fiyatını 1137 dolar, 2025 dördüncü çeyrek ortalama fiyatını 1420 dolar olarak tahmin eden Deutsche Bank, ortalama fiyatın 2026 ilk çeyrekte 1470, dördüncü çeyrekte 1660 dolar olacağını, 2026 için ortalama fiyatın 1565 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. 2027 ve 2028 için ortalama fiyat tahminlerini 1840 ve 1570 dolar olarak belirledi.