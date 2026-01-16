  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu! Bakan Tekin açıkladı: Ara tatiller tamamen kalkıyor mu? Gözaltılar var! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga Daha ne rezillikler göreceğiz bakalım! Adana’da yiyecek arayan kurtlara alkol verdiler "Adamın Hayatı Yalan!" Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na Sert Salvolar Aydın'da yürekler ağza geldi! Çok sayıda yaralı var Fidan’dan Yunan’a tarihi ayar! “Yunanistan Başbakanı dışında neden başkası bu pozu vermiyor? Dünyayı tedirgin eden iddia: ABD bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti
Spor 2026 Dakar Rallisi'nin 12. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu
Spor

2026 Dakar Rallisi'nin 12. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
2026 Dakar Rallisi'nin 12. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

Dev organizasyonun 12. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 12. etabı, Al Henakiyah-Yanbu şehirleri arasındaki 311 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 21 dakika 52 saniyelik derecesiyle Dacia Sandriders takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.

ABD'li Mitch Guthrie (Ford Racing), 1 dakika 4 saniye farkla ikinci, Avustralyalı Toby Price (Toyota Gazoo) ise liderin 1 dakika 25 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Beş kez Dakar Rallisi şampiyonu Al-Attiyah, genel klasmanda 48 saat 1 dakika 51 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

MOTOSİKLETTE KAZANAN RICKY BRABEC

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec, 3 saat 19 dakika 1 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

ABD'li pilotu, 3 dakika 43 saniye sonra bitiş çizgisine giden Arjantinli Luciano Benavides (Red Bull KTM) ve 12 dakika 58 saniye geriden gelen İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) takip etti.

Monster Energy Honda takımından Brabec, genel klasmanda 48 saat 8 dakika 12 saniyelik süresiyle zirveye yükseldi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, yarın Yanbu kentindeki son etapla tamamlanacak.

2026 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu
2026 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

Spor

2026 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

2026 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu
2026 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

Spor

2026 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamladı! Otomobilde ve motosiklette kazananlar belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23