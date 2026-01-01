2025’in İsim Şampiyonları Belli Oldu: Kız isimleri şaşırttı
Türkiye, 2026’nın ilk günlerinde yeni yıl heyecanını yaşarken, nüfus müdürlüklerinden gelen veriler geçtiğimiz yılın "en popüler" bebek isimlerini gün yüzüne çıkardı. 2025 yılında aileler, hem tarihin derinliklerinden gelen güçlü isimleri hem de modern tınısı olan seçenekleri tercih etti.
Son yılların yükselen yıldızı Asel, 2025 yılında tam 8 bin 114 bebeğe verilerek kız isimleri listesinin zirvesine yerleşti. Uzun yıllardır tahtını kimseye bırakmayan klasiklerin kraliçesi Zeynep ise bu yıl ikinci sıraya yerleşerek popülerliğini koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Listenin devamında ise zarif tınılarıyla Defne ve Zümra yer aldı.
2025’in Top 5 Kız İsimleri:
- Asel: 8.114 bebek
- Zeynep: 7.614 bebek
- Defne: 6.895 bebek
- Zümra: 5.382 bebek
- Asya: 5.224 bebek
Erkek Bebeklerde "Alparslan" Ambargosu!
Erkek bebek isimlerinde ise liderlik koltuğu yine değişmedi. Tarihi dokusu ve güçlü anlamıyla gönülleri fetheden Alparslan, 8 bin 957 tercih ile rakiplerine açık ara fark atarak yılın şampiyonu oldu. Maneviyatı yüksek olan Yusuf ve Türk mitolojisinden esintiler taşıyan Göktuğ isimleri ise listenin en dikkat çeken diğer üyeleri oldu.
2025’in Top 5 Erkek İsimleri:
- Alparslan: 8.957 bebek
- Yusuf: 5.538 bebek
- Göktuğ: 5.361 bebek
- Ömer Asaf: 4.902 bebek
- Miraç: 4.533 bebek
Modern ve Gelenekselin Uyumu
Veriler, Türk ailelerinin isim seçerken hem köklere bağlı kaldığını hem de yeni nesil, kısa ve akılda kalıcı isimlere yöneldiğini gösteriyor. Özellikle "Alparslan" gibi tarihe damga vurmuş isimlerin zirvedeki yerini koruması, ailelerin güçlü karakter vurgusuna verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.