2025’in İsim Şampiyonları Belli Oldu: Kız isimleri şaşırttı

Son yılların yükselen yıldızı Asel, 2025 yılında tam 8 bin 114 bebeğe verilerek kız isimleri listesinin zirvesine yerleşti. Uzun yıllardır tahtını kimseye bırakmayan klasiklerin kraliçesi Zeynep ise bu yıl ikinci sıraya yerleşerek popülerliğini koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Listenin devamında ise zarif tınılarıyla Defne ve Zümra yer aldı.

2025’in Top 5 Kız İsimleri:

Asel: 8.114 bebek Zeynep: 7.614 bebek Defne: 6.895 bebek Zümra: 5.382 bebek Asya: 5.224 bebek

Erkek Bebeklerde "Alparslan" Ambargosu!

Erkek bebek isimlerinde ise liderlik koltuğu yine değişmedi. Tarihi dokusu ve güçlü anlamıyla gönülleri fetheden Alparslan, 8 bin 957 tercih ile rakiplerine açık ara fark atarak yılın şampiyonu oldu. Maneviyatı yüksek olan Yusuf ve Türk mitolojisinden esintiler taşıyan Göktuğ isimleri ise listenin en dikkat çeken diğer üyeleri oldu.

2025’in Top 5 Erkek İsimleri:

Alparslan: 8.957 bebek Yusuf: 5.538 bebek Göktuğ: 5.361 bebek Ömer Asaf: 4.902 bebek Miraç: 4.533 bebek

Modern ve Gelenekselin Uyumu

Veriler, Türk ailelerinin isim seçerken hem köklere bağlı kaldığını hem de yeni nesil, kısa ve akılda kalıcı isimlere yöneldiğini gösteriyor. Özellikle "Alparslan" gibi tarihe damga vurmuş isimlerin zirvedeki yerini koruması, ailelerin güçlü karakter vurgusuna verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.