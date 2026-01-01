  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TEM’de trafik durdu: Ankara ve İstanbul yönü tamamen kapandı

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de "insan seli" yaşandı. Dünya Kabe'de buluştu

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

Piyasalar bu habere kilitlendi! Altında ek vergi kalktı mı sorusuna Bakanlıktan son nokta

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

ABD’de hortumculuk skandalı! Çocukların hakkına çöken çökene
Gündem 2025’in İsim Şampiyonları Belli Oldu: Kız isimleri şaşırttı
Gündem

2025’in İsim Şampiyonları Belli Oldu: Kız isimleri şaşırttı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
2025’in İsim Şampiyonları Belli Oldu: Kız isimleri şaşırttı

Türkiye, 2026’nın ilk günlerinde yeni yıl heyecanını yaşarken, nüfus müdürlüklerinden gelen veriler geçtiğimiz yılın "en popüler" bebek isimlerini gün yüzüne çıkardı. 2025 yılında aileler, hem tarihin derinliklerinden gelen güçlü isimleri hem de modern tınısı olan seçenekleri tercih etti.

Son yılların yükselen yıldızı Asel, 2025 yılında tam 8 bin 114 bebeğe verilerek kız isimleri listesinin zirvesine yerleşti. Uzun yıllardır tahtını kimseye bırakmayan klasiklerin kraliçesi Zeynep ise bu yıl ikinci sıraya yerleşerek popülerliğini koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Listenin devamında ise zarif tınılarıyla Defne ve Zümra yer aldı.

2025’in Top 5 Kız İsimleri:

  1. Asel: 8.114 bebek
  2. Zeynep: 7.614 bebek
  3. Defne: 6.895 bebek
  4. Zümra: 5.382 bebek
  5. Asya: 5.224 bebek

Erkek Bebeklerde "Alparslan" Ambargosu!

Erkek bebek isimlerinde ise liderlik koltuğu yine değişmedi. Tarihi dokusu ve güçlü anlamıyla gönülleri fetheden Alparslan, 8 bin 957 tercih ile rakiplerine açık ara fark atarak yılın şampiyonu oldu. Maneviyatı yüksek olan Yusuf ve Türk mitolojisinden esintiler taşıyan Göktuğ isimleri ise listenin en dikkat çeken diğer üyeleri oldu.

2025’in Top 5 Erkek İsimleri:

  1. Alparslan: 8.957 bebek
  2. Yusuf: 5.538 bebek
  3. Göktuğ: 5.361 bebek
  4. Ömer Asaf: 4.902 bebek
  5. Miraç: 4.533 bebek

Modern ve Gelenekselin Uyumu

Veriler, Türk ailelerinin isim seçerken hem köklere bağlı kaldığını hem de yeni nesil, kısa ve akılda kalıcı isimlere yöneldiğini gösteriyor. Özellikle "Alparslan" gibi tarihe damga vurmuş isimlerin zirvedeki yerini koruması, ailelerin güçlü karakter vurgusuna verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Kanserojenli ürün dolu: Bebek ürünlerine denetim geliyor
Kanserojenli ürün dolu: Bebek ürünlerine denetim geliyor

Sağlık

Kanserojenli ürün dolu: Bebek ürünlerine denetim geliyor

Vicdanlar buz kesti: 2 aylık bebek açlıktan öldü! Anne, baba ve büyükanne-büyükbaba gözaltında
Vicdanlar buz kesti: 2 aylık bebek açlıktan öldü! Anne, baba ve büyükanne-büyükbaba gözaltında

Gündem

Vicdanlar buz kesti: 2 aylık bebek açlıktan öldü! Anne, baba ve büyükanne-büyükbaba gözaltında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23