Heimlich manevrası nasıl uygulanır, hayat kurtarır mı?

Boğulma anları, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı acil durumlardır. Solunum yoluna kaçan yabancı bir cismin neden olduğu tıkanıklığı gidermek için uygulanan temel ilk yardım tekniği, Amerikalı doktor Henry Heimlich tarafından geliştirilen Heimlich manevrası olarak bilinir. Bu müdahale, hızlı ve doğru bir şekilde yapıldığında, solunumu duran bir kişiyi hızla hayata döndürme potansiyeli taşır.

Peki Heimlich manevrası nedir anlamı? Bu teknik, akciğerlerde sıkışan havayı kullanarak yabancı cismi zorla dışarı atmayı amaçlar. Tıkanıklığın kısmi mi yoksa tam mı olduğunu hızlıca anlamak hayati önem taşır: Eğer kişi öksürebiliyor veya konuşabiliyorsa, öksürmeye teşvik edilmeli ve müdahale edilmemelidir. Ancak morarma, nefes alamama ve konuşamama (tam tıkanıklık) varsa, derhal manevraya başlanmalıdır.

Yetişkinlerde Heimlich Manevrası Adım Adım Nasıl Uygulanır?

Heimlich manevrası nasıl uygulanır sorusunun cevabı, doğru pozisyon ve kuvvetli bir itme hareketinde saklıdır. Öncelikle hastanın arkasına geçilerek vücudu tamamen kavranır. Bir el yumruk yapılır ve başparmak içeri bakacak şekilde, göğüs kemiğinin hemen altına (kaburgaların bittiği yer ile göbek deliği arasına) yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el sıkıca kavranır.

Bu pozisyon sağlandıktan sonra, yabancı cismi dışarı atmak amacıyla karın bölgesine kuvvetli bir şekilde, içeriye ve yukarıya doğru (J harfi çizer gibi) hızlıca bastırılır. Bu itme hareketi, cisim çıkana kadar yaklaşık 5 ila 7 kez tekrarlanmalıdır. Eğer tıkanıklık açılmazsa, bu işlemler sırt vuruşları ile dönüşümlü olarak uygulanabilir.

Eğer Heimlich manevrası sonrası tıkanıklık açılmaz ve hastanın bilinci kapanırsa, hasta derhal sert bir zemine sırt üstü yatırılmalı ve acil tıbbi yardım (112) çağrılmalıdır. Bu durumda, temel yaşam desteği kurallarına göre suni solunum ve kalp masajı uygulamasına geçilebilir. Unutulmamalıdır ki, bu manevra hızlı hareket etmeyi gerektiren, ancak sakinlikle yapılması gereken bir ilk yardım tekniğidir.