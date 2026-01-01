Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara
Yılın ilk günü etkili olan kar yağışı, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde travertenler ve Hierapolis Antik Kenti’nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, bu kez kar yağışıyla farklı bir güzelliğe büründü.
Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, antik havuzu, sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü aktiviteleriyle milyonlarca turisti ağırlayan ilçede gece boyunca kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan travertenler ve Hierapolis Antik Kenti, yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı. Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, travertenlerin ve karın beyazının buluşmasını izledi, sıcak suda yürüyüş yaptı. Yılbaşı tatili nedeniyle ailesiyle ilçeye gelen Mehmet Kıvılcım, ören yerinde kar yağışıyla harika görüntülerin oluştuğunu söyledi.
Eşi ve çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Kıvılcım, "Karın olduğunu duyunca hemen geldik. Yılbaşı tatilimizi burada geçiriyoruz." dedi.
Ailesiyle Antalya'dan gelen ziyaretçilerden Zeynep Keleş de traverten ve karın beyazının güzel manzara oluşturduğunu, bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.
