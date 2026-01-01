  • İSTANBUL
Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara

Yılın ilk günü etkili olan kar yağışı, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde travertenler ve Hierapolis Antik Kenti’nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, bu kez kar yağışıyla farklı bir güzelliğe büründü.

#2
Foto - Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara

Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, antik havuzu, sıcak hava balonu ve yamaç paraşütü aktiviteleriyle milyonlarca turisti ağırlayan ilçede gece boyunca kar yağışı etkili oldu.

#3
Foto - Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara

Yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan travertenler ve Hierapolis Antik Kenti, yılın ilk ziyaretçilerini ağırladı. Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, travertenlerin ve karın beyazının buluşmasını izledi, sıcak suda yürüyüş yaptı. Yılbaşı tatili nedeniyle ailesiyle ilçeye gelen Mehmet Kıvılcım, ören yerinde kar yağışıyla harika görüntülerin oluştuğunu söyledi.

#4
Foto - Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara

Eşi ve çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Kıvılcım, "Karın olduğunu duyunca hemen geldik. Yılbaşı tatilimizi burada geçiriyoruz." dedi.

#5
Foto - Pamukkale’ye kar sürprizi! Travertenlerde nefes kesen manzara

Ailesiyle Antalya'dan gelen ziyaretçilerden Zeynep Keleş de traverten ve karın beyazının güzel manzara oluşturduğunu, bol bol fotoğraf çektiklerini anlattı.

