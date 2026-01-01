CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu! Bakarsınız evlilik müjdesi gelir...

CHP zihniyetinin İzmir'i kaotik bir ortama sürüklediği bir dönemde Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın işçilerin alın terini hiçe sayarak milyonluk tatile çıkmasına methiyeler düzen CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun böyle yazdı..

Son bir kaç günün en çok konuşulan haberi…

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Phuket Adası’na tatile gitmiş!

Kiminle?

Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan ile…

Magazin için ideal bir haber…

Bunda hemfikiriz…

Ama…

Olayı siyasi boyuta taşımak ve belden aşağı vurmak hiçte tasvip edilecek, onaylanacak bir durum değil.

Görkem Duman, genç, bekar, yakışıklı, karizmatik bir belediye başkanı…

En önemlisi de bekar…

Bir kız arkadaşının, sevgilisinin olmasından doğal ne olabilir?

Ayrıca olması ya da olmaması kime ne?

Tatile gitmesi kime ne?

Phuket Adası yerine Uludağ’a ya da Palandöken’e gitmesi arasında ne fark var?

Malum yılbaşı…

Görkem Başkan da kız arkadaşı- sevgilisi neyse Sevcan Orhan ile yılbaşı tatiline gitmiş!

Neymiş?

İşçilerin maaşı yatmamış!

İşçiler greve gidiyormuş!

Buca’da hizmet durmuş!

Tüm bunların sorumlusu Görkem Duman mı?

Tek suçlu Görkem Duman mı?

Yani… Kasa parayla dolu da Görkem Başkan dağıtmıyor öyle mi?

Bakın…

Tüm CHP’li belediyeler inanılmaz bir kıskaç altında!

Bunu bilmeyen yoktur sanırım.

Belediyenin resmi tüm hesaplarına, tüm alacakları ve gelirlerine geçmişten gelen SGK borçları yüzünden haciz konulmuş durumda.

Buca Belediyesi şirketlerinin tüm hesaplarına bloke konulmuş durumda!

Yani…

Buca Belediyesi bir nevi kilit altına alınmış durumda!

Amaç ne?

Buca Belediyesi çalışmasın, hizmet üretmesin, iş yapamasın!

İyi de bu durum sadece Buca Belediyesi’ne ve Başkan Duman’a yüklenemez ki?

Burada asıl cezalandırılan Buca halkı!

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın iki yıldır yaptığı başarılı hizmetleri, çalışan maaşlarının ödenmesi için verdiği mücadeleyi bir çırpıda yok saymak büyük haksızlık olmaz mı?

Bana göre büyük haksızlık ve yargısız infaz olmuş!

Tatile gitmek herkesin hakkı.

Görkem Duman’ın da hakkı.

Zamanlaması yanlışmış!

Belediyede maaş sıkıntısı varken başkanın tatilde ne işi varmış!

Sorunlar, sıkıntılar hiç bir kurumda bitmez.

Ne yapmış Görkem Duman?

Tatilin parasını belediyeye mi ödetmiş?

Kendi cebinden ödemiş.

Parası, durumu olan istediği yerde, istediği tatili yapar!

Buna hiç kimse karışamaz, laf edemez!

Görkem Duman da maddi açıdan hali vakti yerinde bir işadamı ve Mimar…

Buca’nın sayılı genç işadamlarından…

Kız arkadaşı-sevgilisi neyse, adını kendisinin koyacağı bu ilişki de hiç kimseyi ilgilendirmez.

Bakarsınız yakında Görkem Başkan’dan evlilik müjdesi gelir!

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun gibi o da dünya evine girer.

Başta da yazdım, bu sadece magazinlik bir haber!

Bunu siyasi malzeme yapmak hiç kimseye yakışmaz!

Bakın ödemeler yapılmaya başlanmış Buca Belediyesi’nde.

Bir bardak suda fırtına koparmak, böyle bir durumdan fırsat çıkarmak kimseye artı yazmaz.

Böyle bir şeyden medet ummak, Görkem Duman’ı istifa etmeye çağırmak siyasi bir ahlaksızlıktır!

Görkem Başkan da tatilden dönünce bence gereken açıklamayı da yapacaktır.

Bir sözle bitirelim;

Yiğidi öldürün ama hakkını yemeyin!