2024'te asgari ücret yol gösterici olacak ama! En yüksek zammı bu sektör yapacak!

Asgari ücretin ne kadar artırılacağına yönelik tartışmalar sürüyor. Şirketlere danışmanlık veren Mercer, 2024 yılında firmaların ortalama yüzde 50 zam yapacağını bildirdi. En yüksek zam vermesi beklenen sektör ise yüzde 71'le sigorta oldu. Her kesimden insanın, özellikle de dar gelirlinin yüksek enflasyon oranıyla mücadele etmeye çalıştığı zor bir yıl geçirdik.

2024 asgari ücretin ne olacağı henüz açıklanmadı ama konuşulan bazı zam oranları var. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 15 bin 392’ye çıkacak. Asgari ücretteki artış tüm sektörlerdeki ücretleri de artırdığından şirketler çalışanlarını koruyacak zam politikalarını sürdürmeye devam edecekler.

Sigorta sektörü önde

Mercer’in araştırmasına göre yüzde 71 ile sigorta sektörünün en büyük maaş artışını gerçekleştirileceğini söyleyen Bilgin, “Ardından otomotiv ve kimya sektörleri geliyor. Bunun nedeninin de saydığım bu sektörlerin pazar payını giderek büyütmeleri olduğunu düşünüyorum. Örneğin verilere göre sigorta sektörü bu yıl 2022 yılına oranla yüzde 131,2 oranında büyümüş. Yapay zekâ ve yazılım gibi alanların da giderek büyüdüğünü göz önünde tutarsak bu alanlara da özellikle bütçe ayrılacaktır.” diye konuştu.

Esnek çalışma gündemde

Esnek çalışma modelleri gündemlerinde olduğunu söyleyen Suit Your Job Kurucusu, LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, “Ancak ben bunu bir yan hak olarak değil, iş dünyasının yeni normali olarak görüyorum. Bu kapsamda evde çalışanlara yönelik fatura desteği birçok şirket tarafından benimsenmeye devam edebilir.

Ayrıca şirketler çalışanlarının aidiyet duygusunu güçlendirmek için TSS yani Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusunu da es geçmiyor. Bu yıl ülkemizde özel sağlık sigortası sunan şirketlerin oranı yüzde 57’ydi. 2024’te bu oranın artacağını ve daha fazla şirketin çalışanlarına özel sağlık sigortası sunacağını öngörüyorum” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO