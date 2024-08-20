2024’te 1998’leri mi yaşıyoruz? Mesut Yılmaz’ın burnu ile Özgür Özel’in topuğu
CHP lideri Özgür Özel cephesinden ikna edici bir açıklama gelmemesi, parti içindeki hesaplaşmaların “silahla vurulma” iddialarını beraberinde getirecek kadar büyümesi, akıllara eski başbakan Mesut Yılmaz’ın Budapeşte’de burnu kırıldıktan sonra birbiri ardına yapılan çelişkili açıklamaları getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağında kırık oluştuğu açıklandı. Rahatsızlığı nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis’teki konuşmasına katılmayan Özel, TİP’li Ahmet Şık’ın provokasyonu sonrası kavga çıkınca koşar adımlarla Meclis’e gitti. Bu sırada Özel’in ayağının alışık olmayan biçimde alçıya alındığı görüldü.
Dün ortaya atılan bir iddiaya göre Özgür Özel’in ayağı kırılmadı, parti içi hesaplaşma nedeniyle kendisine silahla ateş edildi. Özel vurulma iddialarını beylik sözlerle yalanladı.
Özel cephesinden ikna edici bir açıklama gelmemesi, parti içindeki hesaplaşmaların “silahla vurulma” iddialarını beraberinde getirecek kadar büyümesi, akıllara 90’lı yıllardaki kaosu getirdi. Özellikle eski başbakan Mesut Yılmaz’ın Budapeşte’de burnu kırıldıktan sonra birbiri ardına yapılan çelişkili açıklamalar tekrar gündem oldu.
Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Özel’in yaralanması sonrası yaşananlar da masaya yatırıldı.
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