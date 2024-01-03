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Ekonomi 2024 kriptoda regülasyon yılı olacak! Para varsa düzenleme şart
Ekonomi

2024 kriptoda regülasyon yılı olacak! Para varsa düzenleme şart

Yeniakit Publisher
2024-01-03 14:40:00 - 2024-01-03 14:40:49
2024 kriptoda regülasyon yılı olacak! Para varsa düzenleme şart

Paranın olduğu yerde düzenlemenin de olması kaçınılmaz. Peki yeni yılda kriptoda nasıl bir düzenleme bekleniyor?

Kripto regülasyonu, yeni yılın ilk haftasında da kripto gündeminin ilk sıralarındaki yerini korudu. Güncel bir raporda, 2023 boyunca 40'tan fazla ülkede kripto regülasyonunun tartışıldığı veya bu konudaki tasarıların yasalaştığı görüldü. PwC tarafından yayımlanan bir raporda, geride bıraktığımız yılda 42 ülkenin kripto odaklı düzenlemeler veya mevzuat çerçeveleri geliştirmek için tartışmalar düzenlediği veya mevcut tasarıları yasalaştırdığı belirtildi.

Farklı ülkelerdeki düzenlemeler

Gate TR CEO’su Kafkas Sönmez, “ Kripto regülasyonu açısından farklı ülkelerde yaşanan tüm gelişmeleri takip ettik ve Türkiye’de de bu konuda yapıcı adımlar atılmasına desteğimizi açıkça vurguladık” dedi.Sönmez, “2023 raporuna ilişkin en sevindirici gelişme, dünyanın dört bir yanında kripto regülasyonu konusunda atılan adımların, küresel bir adaptasyona dair sinyal vermesi oldu. Ülkelerin ve mali otoritelerin kripto para konusunda harekete geçmesi ve bu hareketliliğin yasa çerçeveleriyle sonuçlanması, 2024’ün dijital varlıkların küresel anlamda kabul gören bir varlık sınıfı olarak kabul edileceği bir yıl olacağına dair umut taşıyor. ” diye konuştu.

“Paradan söz ettiğimiz yerde kontrol şart”

PwC raporunda Türkiye’nin ulusal düzeyde kriptoyla ilgili herhangi bir ilerleme kaydetmeyen tek ülke olarak tanımlandığını da dile getiren Sönmez, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye'nin 2023 ajandasında deprem, seçim gündemi ve diğer ekonomik gelişmeler vardı. 2024 ise ekonomide yol haritasının belirlendiği, yeni ekonomi yönetiminin amaçlarının net olduğu bir yıl. Bu konuda, yılın ilk aylarında önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Finansal alım satımın olduğu her alanda yatırımcının korunması, paradan söz ettiğimiz yerde kontrolün sağlanması şart"

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