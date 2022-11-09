  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 2023 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2023 yılı resmi tatiller:
Yaşam

2023 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2023 yılı resmi tatiller:

2023 yılına kısa bir zaman kaldı. Vatandaşlar şimdiden gelecek yıl için tatil planlarını hazırlamaya başladılar. Bu sebeple sık sık 2023 yılı resmi tatil tarihleri ve hangi günlere denk geleceği sorusunun cevabı araştırılıyor peki, 2023'te çalışanlar kaç gün izin yapabilecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 16:32:00 -
2023 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2023 yılı resmi tatiller:

2023 yılı için geri sayım başladı. Vatandaşlar yeni yıl gelmeden önce 2023 yılında kullanılacak resmi tatillerin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı.

2023 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2023 yılı resmi tatiller:

2023 yılında on beş buçuk gün resmi tatil yapılacak. Zaman zaman dini bayramlarda tatil süresi hafta sonuyla birleştiriliyor. Böyle bir durum olursa izinli geçirilecek süre 20 günü dahi bulabilir. Ancak dini bayramlarda tatilin kaç gün uygulanacağı, söz konusu tarih yaklaştıkça kararlaştırılıyor.

1 Ocak 2023

Bu sene yeni yılın ilk günü pazar gününe denk gelecek.

23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan bu sene pazar gününe denk geliyor. Aynı zamanda 23 Nisan, ramazan bayramına denk gelmiş olacak.

Ramazan Bayramı 2023

Ramazan bayramı 21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günlerine denk geliyor.

1 Mayıs 2023

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 2023 yılında pazartesi gününe denk gelecek.

19 Mayıs 2023

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında cuma gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı 2023

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi gününe denk gelecek.

15 Temmuz 2023

Demokrasi ve Milli Birlik günü 2023 yılında cumartesi gününe denk gelecek.

30 Ağustos 2023

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında çarşamba gününe denk gelecek.

29 Ekim 2023

2023 yılında Cumhuriyet Bayramı ise pazar günü kutlanacak.

İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:
İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:

Yaşam

İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:

İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu
İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu

Yaşam

İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu

10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?
10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?

Yaşam

10 Kasım okullar var mı? Yarın bankalar PTT kargolar çalışıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23