2023 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2023 yılı resmi tatiller:
2023 yılına kısa bir zaman kaldı. Vatandaşlar şimdiden gelecek yıl için tatil planlarını hazırlamaya başladılar. Bu sebeple sık sık 2023 yılı resmi tatil tarihleri ve hangi günlere denk geleceği sorusunun cevabı araştırılıyor peki, 2023'te çalışanlar kaç gün izin yapabilecek?
2023 yılı için geri sayım başladı. Vatandaşlar yeni yıl gelmeden önce 2023 yılında kullanılacak resmi tatillerin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı.
2023 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2023 yılı resmi tatiller:
2023 yılında on beş buçuk gün resmi tatil yapılacak. Zaman zaman dini bayramlarda tatil süresi hafta sonuyla birleştiriliyor. Böyle bir durum olursa izinli geçirilecek süre 20 günü dahi bulabilir. Ancak dini bayramlarda tatilin kaç gün uygulanacağı, söz konusu tarih yaklaştıkça kararlaştırılıyor.
1 Ocak 2023
Bu sene yeni yılın ilk günü pazar gününe denk gelecek.
23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan bu sene pazar gününe denk geliyor. Aynı zamanda 23 Nisan, ramazan bayramına denk gelmiş olacak.
Ramazan Bayramı 2023
Ramazan bayramı 21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günlerine denk geliyor.
1 Mayıs 2023
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 2023 yılında pazartesi gününe denk gelecek.
19 Mayıs 2023
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında cuma gününe denk gelecek.
Kurban Bayramı 2023
Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi gününe denk gelecek.
15 Temmuz 2023
Demokrasi ve Milli Birlik günü 2023 yılında cumartesi gününe denk gelecek.
30 Ağustos 2023
30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında çarşamba gününe denk gelecek.
29 Ekim 2023
2023 yılında Cumhuriyet Bayramı ise pazar günü kutlanacak.